“명륜당, 부당지원 및 사익편취까지 철저히 조사”

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 14일 마이크로소프트(MS)의 인공지능(AI) 챗봇 끼워팔기 의혹에 대해 공정위가 본격 조사에 착수했다고 밝혔다.

주 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 국민의힘 유영하 의원의 관련 질의에 “최근 현장조사를 했다”고 말했다.

MS는 자사의 컴퓨터 운영체제인 윈도 등에 AI 챗봇인 ‘코파일럿’을 끼워팔았다는 의혹을 받고 있다.

주 위원장은 “법 위반 여부를 면밀히 검토하고 있다”며 “끼워팔기를 통한 시장점유율 확대와 가격 인상은 전형적인 이윤을 높이는 경로로, 신중하게 이 이슈를 검토하겠다”고 덧붙였다.

돼지갈비 프랜차이즈인 명륜진사갈비의 불법 대부업 의혹도 공정위의 조사선상에 올랐다.

600여개 가맹점을 보유한 돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비의 운영사 명륜당은 예비 가맹점주들에게 특정 대부업체를 소개해주고 고금리 대출을 유도했다는 의혹을 받고 있다. 명륜당은 특수관계인 대부업체에 회사 자금을 빌려주고 가맹점주들은 이 업체로부터 높은 금리로 창업비용을 대출받은 것으로 전해진다.

주 위원장은 “정보공개서상 제휴 금융기관 금리 등 주요 정보 누락 허위 기재에 대한 위반여부를 면밀히 살펴보고 있다”라며 “가맹사업법 위반뿐만 아니라 부당지원, 금융기관을 이용한 사익편취 이런 것까지 철저히 조사하겠다”고 말했다.