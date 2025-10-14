KT, 팔란티어 플랫폼 사내 적용 금융·공공 분야 비즈니스 등 협력

KT와 인공지능(AI) 플랫폼 기업 팔란티어 CEO가 국내에서 처음으로 회동했다. 양측은 KT 사내에 적용된 팔란티어 플랫폼 성과를 기반으로 금융 및 공공 분야 비즈니스 협력을 확대하기로 했다.

KT는 김영섭 대표와 알렉스 카프 팔란티어 CEO가 KT 광화문 빌딩에서 만나 KT 사내 적용된 성과를 바탕으로 팔란티어 플랫폼을 확산하기 위한 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

지난 3월 KT는 팔란티어와의 파트너십 체결을 통해 국내에서 최초로 팔란티어의 ‘프리미엄 파트너’ 지위에 오른 바 있다.

KT는 클라우드 기반의 업무 환경을 구축하고, 팔란티어 파운드리와 AIP(Artificial Intelligence Platform)를 일부 조직에 적용하고 있다. 파운드리와 AIP는 기업 데이터를 AI로 분석해 효율적인 의사 결정을 지원하는 플랫폼이다. 업무 중 생성되는 대규모 데이터를 실시간 분석 및 시각화해 부서별 전략을 수립하고, 실행 과정에서 좀 더 명확한 판단을 내릴 수 있도록 돕는다.

이를 통해 플랫폼 구축과 활용에 필요한 컨설팅 및 기술 역량을 체득했다는 게 KT 설명이다. 양사는 국내 고객들이 팔란티어 플랫폼을 클라우드 환경에서 활용할 수 있도록 ‘풀 패키지 서비스’를 제공할 예정이다. 특히 민감한 데이터를 주로 다루는 금융·공공 분야 고객도 안심하고 AI를 활용할 수 있도록 보안에 특화된 서비스로 설계 중이다.

김 대표는 “KT와 팔란티어의 협력은 대한민국 주요 산업 분야의 인공지능 전환(AX) 혁신을 끌어내는 성공 사례로 자리 잡을 것”이라며 “다양한 산업 영역에서 AI와 데이터에 기반한 효과적인 의사 결정이 확산할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

카프 CEO도 “이번 협력은 보안을 강화한 클라우드 기반 데이터 활용과 산업 맞춤형 혁신을 향한 핵심적인 진전”이라며 “앞으로도 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

아울러 KT는 카프 CEO 방한을 계기로 제2회 ‘AX 리더 써밋’도 개최했다. AX 리더 써밋은 각 산업에서 AX 흐름을 선도하는 대기업 경영 리더들과 글로벌 경영 리더 간의 포럼이다. 이번 행사에는 우기홍 대한항공 부회장, 김용범 메리츠금융지주 부회장, 구자균 LS일렉트릭 회장, 이주태 포스코홀딩스 대표이사 등이 참석해 카프 CEO와 인사이트를 공유하는 시간을 가졌다.

한편 팔란티어는 이날부터 15일까지 양일간 서울시 성동구 성수동에서 자사 상품을 활용한 팝업스토어를 선보인다. 팝업스토어에서는 ‘온톨로지 후드티’를 포함한 한정판 브랜드 상품이 공개된다. KT도 해당 행사를 공식 지원한다. 고재우 기자