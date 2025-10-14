국무회의 주재 “국민 안전에 만전” “캄보디아와 상시 공조체제 구축”

이재명 대통령은 30일 캄보디아에서 한국인 상대 취업 사기 납치와 감금·고문 등의 범죄가 이어지는 것과 관련해 “캄보디아 정부와 협의를 통해 양국의 치안당국간 상시적인 공조체제 구축할 것”을 강조하면서 “가용수단을 총동원해 국민을 신속 송환하라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 제 45회 국무회의를 주재해 “캄보디아에서 최근 취업사기와 감금 범죄가 횡행한다. 우리 국민 크게 피해를 입었다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임이라면서 지금 다른 무엇보다 피해자를 보호하고 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야된다”면서 “실종자 확인작업부터 조속히 진행하라“고 강조했다.

이 대통령은 국민안전을 위한 예산 등 가용가능방안에 대해서도 폭넓게 살필 것을 지시했다.

이 대통령은 “국민이 재외공관 도움을 요청하면 즉시 상시 대응할 수 있도록 관련제도와 정비·인력·예산 편성에도 만전을 기하라”면서 “들리는 얘기에 의하면 현지 교민들이나 국가기관 소속 공무원들이 사비를 털어서 지원해주고 있다 이런 얘기도 있던데 최소한 예산문제로 업무지장 생기지 않게 해달라”고 했다. 대통령실은 사태의 심각성을 파악하고 전날 위성락 국가안보실장 주재의 캄보디아 한국인 범죄 관련 관계부처 태스크포스(TF) 첫 회의를 개최했다

이날 회의에서는 외교부, 법무부, 국가수사본부 등 관계 당국이 참석한 가운데 현황보고, 당국 간 협조 방안, 향후 계획 등이 논의됐다.

이 자리에서 위 실장은 무엇보다 우리 국민의 신속한 송환을 강조하면서 감금된 이들의 범법 행위에 대한 조치는 당연한 것이지만 인도적 조치 차원에서 위험에 처한 우리 국민들의 송환이 신속히 이뤄지게 하라고 지시했다고 대통령실은 밝혔다.

한편 이 대통령은 추석연휴 이후 첫 국무회의인 만큼 민생경제를 위해 힘써줄 것도 당부했다. 이 대통령은 “적어도 경제를 살리는 일에 대해 정치가 한목소리를 내주면 좋겠다”면서 “민생경제를 위한 길에 여도 야도 또한 국회도 정부도 따로일 수 없다는 말씀을 다시 한번 드린다”고 했다.

서영상 기자