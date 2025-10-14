[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 특수대학원이 2026학년도 전기 석사과정 신(편)입생을 모집한다고 14일 밝혔다.

원서 접수는 오는 11월 10일부터 12월 5일까지 방문 및 우편접수를 통해 진행한다.

교육과정은 사회생활을 하면서 전문적인 역량 강화를 원하는 성인학습자들을 위해 모두 야간으로 운영되며 수학 기간은 석사과정 2년 6개월이다.

불교문화대학원 모집학과 및 전공은 ▲불교학과(불교학전공, 선학전공) ▲불교예술학과(국악전공, 불교미술전공, 선화·민화전공) ▲웰니스문화학과(웰다잉전공, 풍수문화전공) ▲불교상담학과(불교상담전공) ▲차명상콘텐츠학과(차명상콘텐츠전공)이다.

또 사회과학대학원 모집학과 및 전공은 ▲행정학과(정책개발전공, 지방자치전공) ▲사회복지학과(사회복지전공) ▲스포츠과학과(스포츠과학전공) ▲부동산학과(부동산전공) ▲사회심리상담학과(상담심리학전공) ▲한식문화산업학과(사찰음식전공) ▲정원치유산업학과(정원치유산업전공) 이며, 경영대학원 모집학과 및 전공은 ▲경영학과(경영학전공) ▲호텔관광외식경영학과(외식창업경영전공)이다.

특히 2026학년도 신설되는 한식문화산업학과(사찰음식전공)는 전통 사찰음식의 철학과 조리법을 현대적으로 계승·발전시키기 위해 개설된 학과로서 조리 실습과 이론, 현장 탐방, 문화 연구를 아우르는 전문가를 양성한다.

더불어 정원치유산업학과(정원치유산업전공)는 정원을 활용한 치유와 명상, 심리치료, 상담, 교육 등을 통해 치유와 웰빙을 실현하는 정원치유 산업의 미래를 선도하는 전문가를 양성한다.

자세한 사항은 각 대학원별 홈페이지 불교문화대학원·사회과학대학원·경영대학원에서 확인 가능하며 문의사항은 동국대 WISE캠퍼스 대학원교학팀로 하면 된다.