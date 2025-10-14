LG전자 인도법인, 14일 인도증권거래소서 IPO 청약 경쟁률 54대1, 2008년 이후 역대 최대 구주매출 방식으로 1조8500억원 현금 확보

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 인도법인이 인도 증권시장에 성공적으로 입성했다. 세계 1위 인구대국인 인도에서 ‘국민 기업’으로서 입지를 공고히 하고, 글로벌 사우스 전략의 거점 국가로 키워나가겠다는 비전을 제시했다.

LG전자는 14일(현지시간) 인도 뭄바이 국립증권거래소(NSE)에서 인도법인 상장 및 미래비전 발표 행사를 열었다.

행사에는 조주완 CEO, 김창태 CFO, 전홍주 인도법인장, 송대현 인도법인 이사회 의장 등 주요 경영진과 현지 투자자, 애널리스트들이 참석했다. 조 CEO와 아쉬쉬 차우한(Ashish Chauhan) NSE CEO는 오전 10시(현지시간) LG전자 인도법인의 거래를 알리는 의미의 타종을 진행했다.

앞서 LG전자는 인도법인 발행주식의 15%인 1억181만5859주를 구주매출로 처분했다. 공모가는 희망가 밴드 최상단인 주당 1140루피(한화 약 1만8000원)로 확정됐다.

주식배정청약 경쟁률은 54대 1을 기록하며 2008년 이후 최대 규모의 청약자금이 몰렸다. 공모가 기준 인도법인의 기업가치는 약 12조원을 웃돈다.

이번 상장을 통해 LG전자는 인도 자본시장에서 약 1조8500억원의 현금을 확보했다. 신주 발행 없이 구주매출 방식으로 조달돼 차입금 비율 상승이나 이자비용 부담 없이 대규모 현금이 유입돼 재무건전성이 한층 강화될 전망이다.

LG전자는 조달 자금을 미래성장 투자에 폭넓게 활용해 성장동력을 확보, 기업가치 및 주주가치 제고에 나선다는 계획이다.

조주완 CEO는 “이번 상장으로 인도는 LG전자의 글로벌 사우스 전략에서 중추적 역할을 하는 거점 국가로 발돋움하게 될 것”이라며 “LG전자와 인도법인 성장을 동시에 가속화하겠다”고 밝혔다

가파른 경쟁성장률에 힘입어 인도 현지 가전 보급에도 속도가 날 전망이다. LG전자는 현지화 기업의 장점을 살려 사업기회를 적극적으로 발굴해간다는 계획을 밝혔다.

조 CEO는 ▷‘인도를 위해(Make for India)’ ▷‘인도에서(Make in India)’ ▷‘인도를 세계로(Make India Global)’ 만드는 비전을 제시했다.

14억 인구 대국이자 최대 잠재시장인 인도에서 현지 고객·시장 맞춤형 전략을 확대하고, 시장점유율 1위를 넘어 최고 국민 기업으로 새롭게 도약하는 계기로 만들겠다는 계획이다.

이를 위해 이날 LG전자는 인도 현지 고객을 위해 기획한 냉장고, 세탁기, 에어컨, 마이크로오븐 등 ‘국민가전’ 라인업을 이날 전격 공개했다.

현지 환경에 특화된 기능과 디자인, 가격 경쟁력을 갖춘 제품들이다. 모기퇴치 에어컨, 인도 여성들의 일상복 사리(Saree)의 옷감을 섬세하게 관리해 주는 세탁기, UV 살균과 스테인리스 저수조를 탑재한 정수기 등이다.

인도 정부의 제조 부흥 정책에 발맞춘 현지화 전략도 내놨다. LG전자는 1997년 인도 진출 이후 노이다, 푸네 공장에 이어 최근 스리시티 지역에 6억 달러를 투자해 신공장을 구축 중이다.

약 2000개의 직접·간접 일자리 창출 효과가 기대될뿐더러 신공장을 포함하면 인도 내 연간 생산능력은 냉장고 360만대, 세탁기 375만대, 에어컨 470만대, TV 200만대에 달한다.

인도를 글로벌 사우스(Global South) 전략의 핵심 거점으로 육성한다는 비전도 밝혔다. 신흥시장의 잠재력과 사업기회에 집중하며 성장 모멘텀을 확보하는 것이 골자다.

인도가 세계 시장으로 도약하는 과정에서 ‘국민 기업’으로서의 책임을 다하며 지속가능한 성장을 함께 추구한다는 구상이다.

LG전자 인도법인은 상장을 계기로 지역사회와의 상생과 사회공헌 활동도 강화한다. 인도법인은 글로벌 평가기관 GPTW(Great Place To Work)로부터 2년 연속 ‘일하기 좋은 기업’ 인증을 받았다.

이외에도 청소년 기술교육 프로그램인 ‘LG 희망기술학교(LG HOPE Technical Skill Academy)’와 영양식단 지원 캠페인 ‘Life’s Good Nutrition Program’ 등 다양한 CSR 활동을 이어가고 있다.

LG전자는 앞으로도 현지 인재 양성, 일자리 창출, 사회공헌 확대 등을 통해 인도 경제의 지속가능한 발전에 기여하고, 인도와 함께 성장하는 글로벌 기업 시민으로서의 책임을 다하겠다는 방침이다.