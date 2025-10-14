[헤럴드경제=민성기 기자] 제주의 대표 가을 축제인 제64회 탐라문화제에서 판매된 김밥 한 줄이 온라인에서 화제다.

14일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘제주 탐라문화제에서 판매된 4000원짜리 김밥’이라는 제목의 글과 함께 해당 김밥 사진이 공개됐다.

사진 속 김밥을 보면 흰쌀밥이 대부분을 차지하고 있고, 단무지 한 줄과 얇은 계란지단, 당근 몇 조각만 들어있을 뿐 다른 속재료는 거의 보이지 않는다.

해당 사진을 본 누리꾼들은 “저렇게 팔면 다시 사 먹으러 가겠냐”, “요즘 쌀값이 비싸서 밥으로 꽉 채운 듯” “단무지 넉넉하게 넣었다”, “밥이 주인공인 김밥”이라는 등의 비판적인 반응을 보였다.

한 누리꾼은 “집에서 싸온 김밥 아니냐”며 사진의 진위를 의심하기도 했다.

한편, 제주도는 제주 관광의 부정적 이미지를 개선하기 위한 지난해 6월 ‘제주관광혁신 비상대책위원회’를 출범시켰다. 같은 해 7월 제주관광협회 내에 제주관광 불편신고센터를 설치했다. 비대위는 제주도관광협회에 ‘제주 관광 서비스센터’를 설치해 운영, 바가지요금 등 관광객의 불만 사항을 즉각 해결하기 위해 노력하고 있다.