해마다 1억개 이상 모이는 데이터 기반으로 작성

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ올리브영이 내·외부 데이터를 활용한 ‘트렌드 리포트’를 정기 발간한다고 14일 밝혔다.

올리브영은 빠른 속도로 성장하는 K-뷰티에 발맞춰 기존 연 1회 제작하던 ‘뷰티·헬스 트렌드 키워드’ 외에 리포트를 선보인다.

리포트는 해마다 1억 개 이상 쌓이는 올리브영 내부 데이터 등을 활용한다. K-뷰티 소비 패턴 분석과 같은 현상 제시부터 산업 전반의 미래 조망 등 광범위한 주제로 기획된다. 올리브영은 일반 소비자, 업계 관계자 등 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 인포그래픽 등을 활용해 리포트를 제작할 계획이다.

첫 콘텐츠로 선보인 기후 분석 리포트 ‘당신의 가을은 안녕하신가요?’는 최근 5개년 치 내부 데이터와 외부 기후 데이터를 결합해 분석한 자료다. 절기상 가을인 9월에도 늦더위가 이어지는 기후 변화 양상 속에서 K-뷰티 소비 패턴이 어떻게 변화해 왔는지를 집중적으로 분석했다.

특히 선케어, 스킨케어, 메이크업 제품 등의 제형별, 기능별 특징에 따른 수요 변화도 다룬다. 기온, 습도 등의 기후가 K-뷰티 소비자들의 쇼핑 패턴에 어떤 영향을 끼치는지 데이터로 분석했다.

올리브영 관계자는 “K-뷰티가 빠르게 발전하는 가운데 축적된 양질의 데이터로 분석한 시장 인사이트를 나누고자 트렌드 리포트 정례화를 기획했다”며 “올리브영의 데이터 경쟁력이 담긴 트렌드 리포트가 소비자뿐 아니라 업계 관계자 모두에게 도움이 될 수 있도록 다양한 관점에서 K-뷰티를 바라보고 분석할 것”이라고 말했다.