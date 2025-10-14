전통과 현대 예술 어우러진 군민 중심 축제…8개 테마존·다채로운 공연·체험 행사 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 오는 17일부터 19일까지 구봉공원과 의성문화원에서 ‘제39회 의성문화제’를 개최한다.

올해 축제는 ‘의성, 예술로 놀다!!’를 주제로, 전통과 현대 예술이 어우러지는 군민 중심 문화예술 축제로 꾸며졌다.

이번 문화제는 ‘놀이터’ 개념을 도입, △주무대 공연 ‘예술놀이터’ △학술대회·전시 ‘지식놀이터’ △예술체험 ‘아트놀이터’ △플리마켓 ‘솜씨놀이터’ △지역 작품 전시 ‘갤러리놀이터’ △전통놀이 체험 ‘전통놀이터’ △공공부스·농특산물 판매 ‘풍요놀이터’ △푸드트럭·의성주막 운영 ‘장터놀이터’ 등 8개의 테마존을 운영한다. 세대와 계층을 아우르는 생활형 문화축제의 성격이 한층 강화됐다.

개막식은 17일 오후 6시 구봉공원 주무대에서 열린다. 식전공연에 이어 ‘국팝쇼’와 가수 은가은, 진해성의 축하공연이 펼쳐진다. 방문객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

같은 날 의성문화원에서는 ‘의성지역문화자원의 보존과 활용’을 주제로 학술대회가 오후 1시부터 4시까지 열린다.

세종연구원, 경성대, 추계예술대 전문가들이 참여해 지역 문화자원의 보존과 활용 방안을 논의한다.

이어 오후 4시부터 6시까지 특별기획전시가 진행되며, 지역 예술가들의 작품을 전시한다. 전시는 18~19일 오전 10시부터 오후 6시까지 계속된다.

18~19일 구봉공원에서는 지역문화예술단체 22개 팀의 ‘U Stage’ 공연, 시니어 모델의 ‘레트로 & 그린 패션쇼’, 한글과 전통복식을 주제로 한 ‘선비의 옷, 한글의 멋’ 공연이 펼쳐진다.

또한 ‘장원급제 어사화전’, ‘단심줄놀이’ 등 전통문화 체험도 가능하다.

김주수 의성군수는 “제39회 의성문화제는 군민과 방문객이 함께 즐기며, 의성의 전통과 현대문화의 매력을 체험할 수 있는 축제”라며 “모두가 참여해 의성의 문화적 자긍심을 느끼길 바란다”고 말했다.