12일(현지시간)부터 세계철강총회 참석 세계철강업계 리더들과 지속가능 성장방안 모색 포스코, 안전보건 우수사례 공정안전 부문 최고상

[헤럴드경제=김성우 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 지난 12일(이하 현지시간)부터 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 세계철강협회 총회에 참석해, 철강업 글로벌 리더들과 업계 주요 현안을 논의했다.

재계에 따르면 이번 총회에는 포스코그룹을 비롯해 타타스틸·일본제철 등 글로벌 철강 대표기업의 최고경영자(CEO)들이 대거 참석했다.

한국 철강업계를 대표해 세계철강협회 집행위원회 회의에 참석한 장 회장은 글로벌 철강사 대표들과 ▷세계철강협회 안전보건방침 ▷기후대응 전략 및 탈탄소 전환 ▷탄소 배출량 할당 방식의 국제 표준화 ▷알루미늄에 대응하는 차세대 철강 차체 솔루션 개발 등에 관한 협회 활동 성과를 공유하고 발전 방향을 모색했다.

장 회장은 회의에서 “안전한 일터를 만들기 위해서는 잠재 위험을 근본적으로 제거하고 협력사를 포함한 현장 직원 모두가 재해 예방의 주체가 되어야 한다”라면서 “AI(인공지능) 기술과 접목한 스마트 안전체계 구축 등 K-세이프티(Safety)의 모범사례를 만들어 확산하는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

포스코는 이어 13일 열린 회원사 회의에서 안전보건 우수사례 공모전 우수기업으로 선정됐다. 안전보건 우수사례 공모전은 세계철강협회가 매년 회원사의 안전 우수활동 사례를 공모 받아 시상하는 제도로, 포스코는 올해 ‘고로 풍구 영상 기반의 AI 스마트 기술’로 ‘공정안전 부문 최고상’을 받았다.

이번 수상은 포스코가 독자 개발한 ‘고로 풍구 영상 기반 AI 스마트 기술’이 높은 평가를 받은 결과로 풀이된다. 고로(용광로) 내부의 용융물과 접촉하는 설비인 ‘풍구’에 영상 AI 및 처리 기술을 적용하여 설비 이상 상태를 자동 판별하고 이상 상황을 작업자에게 신속히 안내하여 설비 파손 위험을 예방하는 기술이다. 이를 통해 안전한 작업 현장 만들기에 기여한 점을 높이 평가받았다.

한편 장 회장은 총회 기간 호주·유럽·일본 등 각 지역을 대표하는 글로벌 유수의 철강사 CEO들과 잇따라 회동을 가졌다. 업계에서는 국내 철강산업을 둘러싼 글로벌 불확실성을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 모색하기 위한 적극적 경영 행보의 일환으로 분석하고 있다.