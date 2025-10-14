다수 여당 증인 채택 사실상 거부할 듯

[헤럴드경제=서영상 기자] 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 국정감사 출석 여부를 놓고 여야간 공방이 지속되는 있다. 대통령실은 14일 국회의 결정에 따르겠다는 기존의 입장을 재확인했다.

대통령실 관계자는 이날 ‘대통령실 내부적으로 김 실장이 이번 국감에 출석하지 않는 쪽으로 결론을 내렸다’는 일부 기사들에 대해 “기존 입장과 동일하다. 국회의 결정에 따를 것”이라고 반박했다.

일각에서 상임위원회 6곳에서 김 실장을 부르는 것 자체가 대통령실이 증인채택을 받아들일 수 없게 명분을 줬다는 언론보도들이 나오는 것에 대해 대통령실이 원론적 입장을 다시 밝힌 셈이다.

전날 김남준 대통령실 대변인도 브리핑을 열고 김 실장과 봉욱 민정수석의 출석여부에 대해 “계속 일관된 입장이다. 국회에서 나오라고 결정하면 나가는 것으로 말씀드렸었다”고 밝혔다.

즉 국회가 논의해 김 실장이 증인으로 채택되는 경우에 국감에 참석하겠다는 것인데 다수 의석인 여당이 김 실장의 출석여부에 대해 동의하지 않는 상황인 만큼 사실상 김 실장이 국감에 나설 가능성은 희박해 보인다.

여권 일각에서도 김 실장에 대한 출석 요구가 일방적인 흠집내기의 성격인 만큼 출석해서는 안된다는 목소리가 꾸준히 나오고 있다.

한 여권 관계자는 “김 실장이 국감에 출석함으로써 야당의 정치공세에 휘말릴 수 있다는 점을 우려하는 시각이 ‘여론도 좋지 않으니 한번은 출석해서 여러 의혹을 털어내자’는 시각보다 우세한 것이 사실”이라고 했다.

반면 박지원 더불어민주당 의원은 “제가 만약 김 비서관이라면 나오겠다”며 “박근혜 (정부의) ‘문고리 권력’처럼 비리가 있나 뭐가 있나. ‘만사현통’이라고 하지만 그런 건 없다”고 하고, 박수현 수석대변인은 “대통령실이 김 부속실장을 국감에 안 내보내려고 한다든가 그런 일은 전혀 없다”면서 다른 목소리를 내기도 했다.