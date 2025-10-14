저출산 대응·산모 복지 향상 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 저출산 위기에 적극적으로 대응하고 지역 산모들의 산후 회복을 전폭 지원하기 위해 추진 중인 공공산후조리원의 운영을 맡을 수탁자를 공개 모집에 나섰다.

예천군 공공산후조리원은 올해 2월 착공, 내년 2월 준공을 목표로 추진 중이다.

부지 3,426㎡, 연면적 1,573.75㎡의 2층 규모로 건립되며, 산모실·신생아실·모유수유실·헬스케어실 등을 갖춘다.

특히 다둥이 산모실과 장애인 산모실 각 1실을 포함해 최대 12명의 산모가 동시에 이용할 수 있는 시설로 조성된다.

군은 공공성을 바탕으로 전문성과 책임감 있는 운영이 가능한 기관을 수탁자로 선정할 계획이다. 선정된 운영기관은 개소 이후 프로그램 운영, 인력 관리 등 시설 운영 전반을 담당하게 된다.

모집 공고는 11월 3일까지 22일간 예천군청 홈페이지에 게시되며, 참가를 희망하는 기관은 공고문에 첨부된 제안서를 작성해 기한 내 제출해야 한다.

예천군은 제안서 심사를 거쳐 수탁기관을 확정하고, 2026년 상반기 개소 일정에 맞춰 운영 준비를 완료할 방침이다.

안남기 예천군 보건소장은 “공공산후조리원이 문을 열면 지역 내 의료 접근성과 산모 복지 수준이 크게 향상될 것”이라며 “책임감 있고 역량 있는 기관의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편, 예천군은 이번 공공산후조리원 개소를 계기로 분만 취약지 해소와 인구 감소 대응 정책을 강화할 계획이며, 앞으로 임신·출산 지원사업도 지속 확대해 나갈 예정이다.