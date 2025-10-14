18~19일 강원 인제 스피디움 ‘인제 월드 투어링 카 페스티벌’ 개최

[헤럴드경제=김성우 기자] ‘현대 N 페스티벌’과 ‘FIA(국제 자동차 연맹) TCR 월드 투어’가 국내에서 동시에 개최되며 국내 모터스포츠 역사의 새로운 장을 연다.

현대자동차는 오는 18~19일 강원 인제 스피디움에서 ▷현대 N 페스티벌 ▷FIA TCR 월드투어 ▷TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 ‘인제 월드 투어링 카 페스티벌’을 인제군과 공동 개최한다고 14일 밝혔다.

현대 N 페스티벌은 단일 차종끼리 경쟁하는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스 대회다. 이번 대회는 총 6개 라운드 중 4라운드로 아이오닉 5 N과 아반떼 N 기반으로 개발된 전용 경주 차량이 출전하며 ▷그란 투리스모 eN1 클래스 ▷금호 N1 클래스 ▷넥센 N2 클래스 등 3개 등급으로 나뉘어 운영된다.

동시에 국내 최초로 FIA TCR1 월드 투어 경기가 열린다. TCR이란 자동차 제조사가 경주용 차량을 제작해 각 레이싱 팀에 판매하는 형식의 모터스포츠 대회를 말한다.

FIA TCR 월드 투어는 20여개의 TCR 유럽, TCR 아시아를 비롯한 권역별 대회와 TCR 이탈리아, TCR 중국 등 국가별 대회들 중 최상위급 대회다.

현대차는 2018년부터 i30 N과 아반떼 N 기반의 경주 차량을 판매 및 지원해 FIA TCR 월드 투어에서 2번의 팀 부문 우승과 5번의 드라이버 부문 우승을 차지한 바 있다. 지난 9월에는 호주에서 개최된 FIA TCR 월드투어 5라운드에서 아반떼 N TCR 차량으로 우승을 차지했다. 이번 FIA TCR 월드 투어 6라운드는 TCR 아시아 5라운드와 함께 개최된다.

FIA TCR 월드 투어에는 현대 BRC 팀 월드 챔피언 노버트 미첼리즈, 미켈 아즈코나 선수 외에도 네스토르 지로라미 선수 등이 참가한다.

TCR 아시아에는 정상급 아시아 선수들과 함께 한국인 드라이버로 쏠라이트 인디고 팀 소속 박준의, 박준성 선수와 KMSA 모터스포츠 최정원 선수가 참가할 예정이다.

현대차는 이번 페스티벌에 방문하는 고객 대상으로 다양한 현장 프로그램도 운영한다. 박준우 현대차 N 매니지먼트실 상무는 “현대차의 고성능 브랜드 현대 N은 TCR 대회를 통해 글로벌 모터스포츠에 활발히 참여해왔다”며 “FIA TCR 월드 투어가 국내에서 최초로 열리는 만큼 현장에 방문해주신 고객들과 모터스포츠를 사랑하는 모든 분들이 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것” 이라고 말했다.