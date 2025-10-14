[헤럴드경제=김보영 기자] 캄보디아의 ‘웬치’로 불리는 범죄단지에서 고문과 폭행으로 하루 한 명꼴로 사람이 숨진다는 증언이 나왔다. 실적이 떨어지거나 더 이상 돈을 갈취할 수 없을 경우 장기매매까지 이뤄진다는 주장도 제기됐다.

14일 연합뉴스에 따르면 캄보디아 범죄단지에서 일한 경험이 있거나 이들의 지인들은 범죄단지에서 손톱을 뽑거나 손가락을 자르는 등 고문이 자행되며, 돈을 받고 다른 단지로 팔아넘기는 인신매매가 빈번하게 이뤄진다고 입을 모았다.

A씨는 “한국인이 범죄단지에 필요한 이유는 두 가지”라며 “통장으로 범죄단지 수익을 세탁해주거나 한국인 대상 사기에 TM(텔레마케팅), 채팅, CS(고객서비스) 업무를 하는 것”이라고 했다.

그는 “캄보디아라고 다 같은 캄보디아가 아니다. 프놈펜, 시아누크빌과 달리 국경지대 쪽에 위치한 포이펫, 바벳은 캄보디아에서도 가장 위험하고 마지막으로 사람을 보내는 동네”라고 했다.

캄보디아에 거주하는 B씨는 “프놈펜이나 시아누크빌에서 일하다가 실적이 좋지 않거나 카지노에서 빚이 생기면 포이펫이나 바벳 같은 국경 지역으로 팔려 간다. 그런 사람들이 정말 많다”고 말했다.

B씨는 “폭행 당해서 숨지는 일이 드문 일은 아니다. 하루에 한 명꼴로 죽는다. 캄보디아는 그런 곳”이라며 “한국인만 표적이 되는 건 아니고 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 국적은 다양하다”고 했다.

또 “이들은 계속 맞다가 몸이 안 좋아져서 숨지기도 하고 일을 시키다가 실적을 못 내면 때리기도 한다. 통장을 팔러 왔는데 그 통장이 (지급정지로) 잠기면 손가락을 모두 잘라버리는 경우도 있다”라고 설명했다.

국경지대에서는 이른바 ‘실적’을 내지 못하면 폭행을 당하다가 장기매매까지 하는 경우도 있다고 했다.

A씨는 “빚을 졌는데 성과가 안 나면 장기를 파는 수밖에 없는데, 일단 안구부터 적출한다”라며 “다른 장기는 이식자를 찾는 과정이 까다로운데 각막은 비교적 이식이 쉽고 단가도 꽤 비싸다”라고 설명했다.

이어 “안구를 적출해서 빚이 해결되면 어떻게 할 거냐고 묻는데, 10명이면 10명은 죽여달라고 한다더라”라며 “거기까지 갔다면 갈 데까지 간 사람인데 더 이상 살 이유가 없다고 생각하는 것”이라고 말했다.

범죄단지에 감금된 경험이 있는 C씨 역시 “범죄단지에 갇혀있을 때 국경지대인 ‘포이펫으로 팔아버리겠다. 그러면 너는 정말 끝나는 것이다’, ‘장기 매매를 시키겠다’는 이야기를 들어봤다”라고 회상했다.

이들은 캄보디아 곳곳에 새로 지어진 범죄단지가 ‘영업’을 준비하고 있다고 전했다. 캄보디아에 이목이 쏠리면서 여러 범죄단지가 태국, 라오스, 말레이시아 등으로 이동을 고려하는 움직임이 나타나고 있지만 여전히 많은 범죄단지가 성업 중이라는 지적이다.