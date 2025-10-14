[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 10월 17일부터 25일까지 ‘종로 630년 시월에 축제’를 개최한다.

630년 찬란한 역사의 중심지 종로 곳곳에서 전통문화부터 대중음악, 음식, 패션까지 다채로운 장르를 경험할 수 있는 ▲종로K축제 ▲궁중과 사대부가 전통음식축제(임금님 수라상과 세시음식) ▲K-주얼리 종로페스티벌 ▲대학로1988로 구성했다.

10월 축제의 신호탄을 쏘아 올릴 ‘종로K축제’는 10월 17일과 18일 광화문광장에서 진행한다. 17일 오후 6시 30분, 개막식 무대에서는 종로를 넘어 세계 무대에서 K-아름다움을 알리고 있는 종로구 한복디자이너와 AI 크리에이터가 협력해 상상 그 이상의 런웨이를 연출한다. 여기에 구전 속 인물, 삿갓, 놀부, 저승사자로 변신한 발레단의 공연이 더해져 K-퍼포먼스의 진가를 선보인다.

18일 오후 6시 30분 피날레 콘서트는 뮤르, BMK, 그렉이 무대에 올라 국악과 재즈, 블루스가 조화를 이루는 황홀한 공연을 선사한다.

‘2025 궁중과 사대부가 전통음식축제’는 10월 18일 운현궁에서 연다. 임금님 수라상과 세시음식을 주제로 한 보고, 맛보고, 만들고, 배우는 오감만족 체험형 프로그램들이 이어진다.

‘K-주얼리 종로페스티벌’은 10월 18일과 19일 서순라길 및 돈화문로 10길에서 만나볼 수 있다. 팝업스토어부터 만들기 체험, 런웨이 쇼 등 도심형 고부가가치 산업인 주얼리 산업을 다양한 방식으로 경험 가능하다.

10월 25일에는 대한민국 공연 문화의 중심지 대학로에서 ‘대학로1988 젊음의 행진’을 개최한다. 주말을 맞아 나들이를 나온 시민과 관광객 누구나 대학로 차 없는 거리에서 공연 문화를 경험하고 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.

종로구는 전통 민화이자 길상(吉祥)과 화해의 의미를 지닌 호작도(虎鵲圖)에서 모티브를 가져온 호랑이, 까치 캐릭터를 10월 축제 포스터에 등장시켰다.

종로K축제 포스터에는 북촌 한옥 지붕 위에 갓을 쓴 호랑이와 조바위를 쓴 까치가, K-주얼리 종로 페스티벌 포스터에는 낙산공원을 배경으로 호랑이가 까치에게 프로포즈하는 장면을 담았다. 이 캐릭터들은 종로의 전통과 현대가 어우러진 도시 이미지를 효과적으로 표현하고 종로가 대한민국 문화의 중심지임을 상징한다.

정문헌 구청장은 “종로는 오랜 역사를 간직한 도시이자 국내외 관광객들이 가장 먼저 찾는 도시다. 호랑이와 까치 캐릭터를 활용해 구민뿐 아니라 해외 관광객도 다함께 즐기는 자리를 만들어 보고자 했다”며 “올가을, 오직 종로에서만 경험 가능한 특별한 축제들을 놓치지 않길 바란다”고 밝혔다.