금천구, 신안산선 유출지하수 활용 물길 복원 공사 본격 진행...유출지하수 재활용으로 금천폭포공원·시흥계곡 물길 복원... 탄소중립·미세먼지 저감 등 기후위기 대응과 지속가능한 도시 환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 10월부터 ‘신안산선 유출지하수 활용 물길 복원 공사’를 본격적으로 착공한다.

신안산선 복선전철 건설 과정에서 발생하는 유출지하수를 재활용해 금천폭포공원 인공수와 시흥계곡 물길을 복원하는 친환경 사업이다.

그동안 버려지던 지하수를 새로운 수자원으로 전환해 탄소중립 실현과 미세먼지 저감 등 기후위기 대응에 기여하고, 도시 내 수자원 순환 체계를 강화해 자연과 공존하는 지속가능한 친환경 도시를 조성하는 것이 목표다.

사업 대상지는 금천구 시흥동 993번지 일원으로, 총 연장 약 2.41km 구간에 유출지하수 이송 배관을 설치할 계획이다. 총사업비는 23억 원으로 조경 용수 공급과 건천 복원, 친수 그늘막(파고라) 설치 등 다양한 친환경 시설이 포함된다.

구는 2022년 12월 유출지하수 활용 방안 검토를 시작으로 한국수자원공사, 넥스트레인, 롯데건설 등 관계기관과 실무 협의를 거쳐 환경부·수자원공사·금천구 간 업무협약(MOU)을 체결하고, 기본 및 실시설계를 완료했다.

올 4월에는 1차로 물탱크, 기계실 설치 등 상부 조경공사를 마무리했으며, 10월부터는 전 구간 배관 설치를 포함한 2차 공사를 본격 추진한다. 공사 완료 후 2026년 12월 임시 가동을 통해 수질과 유량을 모니터링하며 시범 운영에 들어갈 예정이다.

사업이 완료되면 연간 약 1400톤의 유출지하수가 재활용돼 안정적인 용수 공급이 가능해진다. 건천화된 시흥계곡의 수생태계가 복원되고, 도시열섬 완화와 미세먼지 저감 효과도 기대된다.

또, 금천폭포공원과 시흥계곡의 용수 공급이 안정적으로 유지되면서 녹지와 수공간이 연결되는 ‘금천 푸른 통로(BLUE Corridor)’가 조성된다. 주민들에게 쾌적한 휴식과 산책 공간을 제공해 생활환경 개선에도 크게 기여할 전망이다.

유성훈 금천구청장은 “신안산선 유출지하수를 새로운 수자원으로 활용해 도시 물길을 복원하는 일은 지속가능한 도시로 나아가기 위한 핵심 과제”라며 “앞으로도 기후위기에 적극 대응하고 자연과 공존하는 금천을 만들기 위해 주민과 함께 노력하겠다”고 밝혔다.