미·이집트·카타르·튀르키예 서명 “모두 불가능하다던 것 달성” “제3차 세계대전 안 일어나” 당사자 이스라엘·하마스는 불참

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) “중동에 마침내 평화가 찾아왔다”고 밝혔다.

그는 이날 이집트 홍해 휴양지 샤름엘셰이크에서 열린 가자 평화 정상회의 연설에서 “우리는 모두가 불가능하다고 말한 것을 함께 달성했다”고 말했다고 AFP통신이 전했다.

트럼프 대통령은 자신의 가자지구 평화 구상에 따라 이집트·카타르·미국·튀르키예의 중재로 이스라엘과 하마스가 합의한 휴전 1단계에 대해 “절대 일어나지 않을 가장 큰 거래라는 말을 들었다”고 말했다.

그러면서 “중동 분쟁의 격화는 결국 제3차 세계대전으로 이어질 수 있다고 경고한 사람들이 많았다”며 “하지만 그런 일은 일어나지 않을 것”이라고 단언했다.

이 연설에 앞서 트럼프 대통령은 압델 파타 엘시시 이집트 대통령, 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등 휴전 중재국 정상과 함께 ‘가자평화선언’에 서명했다.

이 선언의 내용은 공개되지 않았으나, 이스라엘과 하마스의 휴전을 비롯해 20개 항으로 이뤄진 가자지구 평화 구상이 담겼을 것으로 추정된다.

촉박한 일정에 긴급하게 소집된 이날 회의에는 영국, 프랑스, 이탈리아 등 20여개 주요국 정상은 물론 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반 등 34명의 세계 지도자가 참석해 가자지구 휴전과 평화 구상에 대한 지지를 표명했다.

트럼프 대통령은 “세계에서 가장 강하고 부유한 국가들의 정상급 인사들이 이렇게 뒤쪽에 앉아 있는 장면은 이례적”이라며 배석한 각국 지도자들에게 사의를 표하기도 했다.

다만 휴전 협정 당사자인 이스라엘과 하마스 측은 참석하지 않았다.

이란은 공식 초청을 받았지만 대표단을 보내지 않았다.

한편 트럼프 대통령과 엘시시 대통령이 함께 주재한 이날 회의는 앞선 트럼프 대통령의 이스라엘 의회(크네세트) 연설이 길어지면서 3시간가량 지연됐다.

엘시시 대통령은 정상회의 전 트럼프 대통령과 만나 “이 전쟁을 끝낼 수 있는 사람은 당신뿐이라고 확신했다”며 “지역에 평화를 가져올 수 있는 유일한 사람”이라고 찬사를 보냈다.

그는 이날 트럼프 대통령에게 이집트 최고 민간 훈장을 수여했다.