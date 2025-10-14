[헤럴드경제=문영규 기자] 조엘 모키어(79), 필리프 아기옹(69), 피터 하윗(79) 등 ‘지속가능한 성장’ 연구에 기여한 경제학자 3인이 올해 노벨경제학상의 영예를 안았다.

스웨덴 왕립과학원은 이들 3인에게 노벨경제학상을 수여하기로 했다고 13일(현지시간) 밝혔다.

왕립과학원은 “지난 2세기 동안 세계는 역사상 처음으로 지속적인 경제 성장을 이뤘고, 이로 인해 수많은 사람이 빈곤에서 벗어나 번영의 토대를 마련했다”며 “올해 경제학상 수상자들은 혁신이 어떻게 더 큰 진보를 위한 원동력을 제공하는지 설명한다”고 선정 이유를 밝혔다.

네덜란드 출신으로 미 노스웨스턴대 교수인 모키어 교수는 ‘기술 진보를 통해 지속 가능한 성장의 전제 조건을 파악한 공로’를 인정받았다.

그는 역사적 자료를 활용, 어떻게 지속가능한 성장이 뉴노멀이 됐는지 원인을 밝혔다. 지속적인 혁신이 이어지기 위해서는 어떤 것이 단순히 효과가 있다는 것만이 아니라, 그 이유에 대한 과학적인 설명이 필요하다는 게 그의 주장이다.

산업혁명 전에는 이러한 설명이 부족했기 때문에 새로운 발견과 발명을 바탕으로 발전하기 어려웠다는 것이다.

모키어 교수는 사회가 새로운 아이디어에 열려있고 변화를 허용하는 것의 중요성을 강조했다고 왕립과학원은 설명했다.

아기옹은 프랑스에서 태어나 현재 프랑스의 콜레주 드 프랑스와 INSEAD, 영국 런던정치경제대(LSE) 교수로 있다. 하윗은 캐나다에서 태어나 현재 미국 브라운대 교수로 재직 중이다.

아기옹 교수와 하윗 교수는 ‘창조적 파괴를 통한 지속 가능한 성장 이론’을 세운 공로가 높이 평가됐다.

이들은 1992년 논문에서 ‘창조적 파괴’라는 개념을 수학적 모델로 정립했다. 이는 새롭고 더 나은 제품이 시장에 나오면, 기존 제품을 판매하던 기업들은 경쟁에서 뒤처지는 현상을 설명한다.

이 혁신은 새로운 것으로 ‘창의적’이지만, 동시에 시대에 뒤떨어진 기술을 가진 기업을 경쟁에서 밀려나기 때문에 ‘파괴적’이라는 논리다.

노벨상은 스웨덴 발명가 알프레드 노벨의 뜻에 따라 인류 발전에 큰 공헌을 한 인물에게 주어진다. 지난 6일 생리의학상부터 이날 경제학상까지 올해 수상자 발표를 모두 마쳤다.

시상식은 노벨의 기일인 12월 10일 열린다. 수상자는 증서, 메달, 상금을 받는다. 올해 상금은 분야별로 1천100만 스웨덴 크로나(약 16억4000만원)다.

경제학상 상금은 모키어 교수가 전체의 절반을, 아기옹·하윗 교수가 나머지 절반을 나눠 갖는다.

아기옹, 트럼프의 보호무역주의 비판 “세계 성장과 혁신 저해”

아기옹 교수는 이날 수상자 발표 뒤 이어진 기자들과 통화에서 세계의 무역전쟁과 보호주의에 대한 질문을 받고 “미국의 보호주의적 방식을 환영하지 않는다. 세계의 성장과 혁신에 좋지 않다”고 말했다고 AP·AFP·로이터통신 등 외신들이 보도했다.

그는 “개방성이 성장의 원동력이다. 개방성을 방해하는 그 어떤 것이라도 성장의 장애물”이라고 강조했다.

경제성장을 위해 유럽이 미국과 중국으로부터 배울 필요가 있다고도 지적했다. 두 국가는 경쟁정책과 산업정책을 조화시킬 방법을 찾았다는 것이 그의 분석이다.

아기옹 교수는 “더이상 미국과 중국에 기술 선도국 자리를 내주거나, 이들 국가에 패배해선 안 된다는 사실을 유럽 국가들이 깨달아야 한다고 생각한다”며 유럽이 미중에 기술 혁신 주도권을 빼앗겨선 안 된다고 강조했다.

이어 “유럽은 ‘경쟁 정책’의 명분으로, 모든 형태의 산업 정책에 강력하게 반대하고 있다. 거기서 개선해야 한다. 국방, 환경, AI, 생명공학 등 우리가 잘하는 분야의 산업 정책들을 조화시킬 방법을 찾아야 한다. 그런 분야에서 우리는 좋은 연구 성과를 내고 있다”고 말했다.

이날 노벨상을 받은 소감과 관련해서는 “기분을 말로 다 할 수가 없다”며 “아직도 말문이 막힌다. 정말 엄청나게 놀랐다”고 기뻐했다.