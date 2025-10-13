[헤럴드경제=장연주 기자] 우리 국민의 캄보디아 내 감금·실종 사례가 잇따르는 가운데, 충북에서도 20대 3명이 현지에 감금된 것으로 의심된다는 신고가 접수돼 경찰이 사실관계를 확인하고 있다.

13일 경찰 등에 따르면, 지난 9일 “아들 A가 캄보디아에 감금된 것 같다. 경찰에 신고하지 말라고 한다”는 부모 B씨의 신고가 접수됐다.

B씨는 이후 경찰 조사에서 “아들이 동갑인 남성 지인 2명과 함께 캄보디아로 여행을 갔다가 프놈펜의 한 건물 안에서 감시받고 있다고 카카오톡으로 연락해왔다”고 진술했다.

또 “자신들의 통장이 자금세탁에 이용되고 있어 계좌가 정지되면 신변이 위험해질 수 있으니 계좌를 잘 간수해달라고 말했다”고도 했다.

A씨는 부모에게 주위 상황을 명확히 언급하지는 않은 것으로 알려졌다. 다만 부모와는 카카오톡으로 수시 연락이 가능한 상태인 것으로 전해졌다.

경찰 조사결과, A씨는 지난 8월 6일 캄보디아로 출국한 것으로 확인됐다. 동행한 지인 2명의 정확한 신원과 행방은 아직 확인되지 않았다.

경찰은 A씨가 부모에게 “현지 공항에서 한국인 인솔자를 따라갔다가 어느 건물에서 감시 당하게 됐다”는 취지로 말한 점을 석연치 않게 여기고, 애초 현지 범죄에 가담하기 위해 출국했을 가능성도 배제하지 않고 수사중이다.

실제 A씨의 계좌는 최근 국내 보이스피싱 범죄에 이용된 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨를 실종자로 등록하는 한편, 조만간 캄보디아 경찰 당국에 신병 확인을 위한 공조를 요청할 예정이다.

경찰 관계자는 “현재로서는 A씨가 감금 피해자인지, 범죄 피의자인지 단정하기 어렵고 동행한 지인 2명이 있는지도 확실치 않은 상황”이라며 “모든 가능성을 열어두고 전반적인 경위를 조사중”이라고 밝혔다.