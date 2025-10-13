충북혁신도시 위치…지상 4층 302병상

[헤럴드경제=박로명 기자] 동부건설은 국내 최초의 소방 전문 의료 기관인 ‘국립소방병원’을 준공했다고 13일 밝혔다.

소방청이 발주한 국립소방병원은 충청북도 음성군 충북혁신도시에 지하 2층∼지상 4층, 총병상수 302개 규모로 건립됐다. 병원은 소방 공무원의 직업 특성을 고려해 화상치유센터, 근골격계재활센터, 정신건강센터, 건강증진센터 등의 특화 진료 시설과 관련 질환의 체계적 연구를 위한 소방건강연구소를 갖췄다.

동부건설은 국내 최초 소방 전문병원이라는 상징성과 기능성에 부합하도록 병동 및 각 센터에 특화 설계를 적용했다. 청정도 강화, 환자 동선 최적화, 공간 활용 효율 증대 등으로 이용자 안전과 의료 시스템의 안정성을 극대화했다.

병원은 소방공무원 대상 전문 진료 외에도 지역 주민을 위한 공공 의료서비스 제공 기능을 함께 수행할 예정이다. 이에 따라 충청북도 중부권의 의료 공백 해소에도 실질적인 역할을 할 것으로 기대된다.

동부건설은 서울 강남성심병원, 고려대 구로병원, 부산 센텀종합병원, 창원 경상대병원 등 다수의 의료시설 시공을 통해 노하우를 축적해 왔다. 올해 초에는 군산 전북대학교병원 건립공사에 착공했으며 현재 일산병원 건강 통합관리센터와 삼척의료원 이전 신축공사 등도 활발히 진행 중이다.