“대내외 요인으로 원화 변동성 확대”

[헤럴드경제=양영경 기자] 미·중 무역갈등 재점화로 원·달러 환율이 13일 1430원선을 넘어서자 외환당국이 구두 개입을 통한 환율 방어에 나섰다.

한국은행과 기획재정부는 이날 긴급 공지를 통해 “외환 당국은 최근 대내외 요인으로 원화의 변동성이 확대되는 과정에서 시장의 쏠림 가능성 등에 대해 경계감을 가지고 면밀히 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 이날 전 거래일보다 9.0원 오른 1430.0원으로 출발한 뒤 1434.0원까지 올랐다가, 상승 폭을 줄여 1420원대 중후반에서 거래 중이다. 장중 1434.0원은 지난 5월 2일(1440.0원) 이후 5개월여 만에 가장 높은 수준이다.

미국 연방정부 ‘셧다운’이 지난 1일(현지시간)부터 계속된 가운데 미·중 무역전쟁 우려 확대에 위험회피 심리가 고조된 영향으로 풀이된다. 중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달 1일부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰다.

다만, 트럼프 대통령은 12일 소셜미디어 트루스소셜에서 “중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것”이라며 유화적 제스처를 취하기도 했다. 이어 “매우 존경받는 시(시진핑) 주석이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐”이라며 “그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지”라고 덧붙였다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “미·중 발 위험회피가 단발성에 그친다면 원·달러 환율 상승세도 진정될 수 있다”고 내다봤다.