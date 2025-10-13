의료취약계층 대상 약물 관리‧상담 등 시범사업 추진...광진구 약사회·국민건강보험공단과 협력해 맞춤형 복약지도‧관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 약물관리 사각지대를 해소, 지역사회 건강을 증진하기 위해 의료취약계층을 대상 ‘찾아가는 약물관리’ 시범사업을 추진한다.

이 사업은 2026년 3월 전면 시행을 앞둔 ‘통합돌봄지원법’에 선제 대응하기 위한 광진구 통합돌봄 시범사업의 일환이다. 고령화로 인한 약물의 복용 증가와 부작용, 중복 처방 등으로 인한 위험을 예방하고, 안전하고 체계적인 복약 서비스를 받을 수 있도록 지원한다.

사업 대상은 통합돌봄 대상자 중 건강보험공단 다제약물 관리사업에서 제외된 의료취약계층이다. 만성질환으로 여러 약을 복용하며 다수 의료기관을 이용하는 의료급여수급자 등이 해당하며, 방문과 유선 상담 등 지속적인 복약 관리가 이루어진다.

사업의 원활한 추진을 위해 구는 지난 1일 광진구 약사회(회장 한은경), 국민건강보험공단 광진지사(지사장 서윤희)와 업무협약(MOU)을 체결했다. 세 기관은 상호 협력체계를 구축, 인적‧물적 자원을 연계하여 사업의 안정적인 운영 기반을 마련하기로 했다.

이 사업에서 광진구 약사회는 소속 전문 약사가 직접 가정을 방문해 복용 중인 약물의 올바른 복용법을 안내하고, 부작용이나 약물 중복‧상호작용 여부를 꼼꼼히 점검하도록 한다.

또 복용 순응도를 높일 수 있도록 맞춤형 상담을 제공함으로써 복잡한 약물 관리에 어려움을 겪는 고령자와 만성질환자에게 실질적인 도움을 줄 예정이다. 국민건강보험공단 광진지사는 그동안의 다제약물 관리사업 및 통합돌봄 시범사업 경험을 바탕으로, 빅데이터를 활용한 대상자 발굴과 사업 자문을 담당한다.

구는 동주민센터 등 지역 내 다양한 연계망을 활용해 대상자를 적극적으로 발굴하고, 사업 전반에 대한 행정적 지원을 총괄할 예정이다.

특히 이번 시범사업에서는 인공지능(AI) 기술이 적용된 ‘필톡(Pilltalk)’을 활용하여 복약 관리의 안전성과 효율성을 한층 높일 계획이다.

김경호 광진구청장은 “이번 ‘찾아가는 약물관리’ 사업은 복약 시 어려움을 겪어온 주민들이 더욱 체계적이고 전문적인 관리를 받을 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 민·관이 협력해 누구나 건강하고 안전하게 돌봄 받는 지역사회를 만들어가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.