18일 순천만생태문화교육원서...중국 미용 관계자 참석

[헤럴드경제=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)는 오는 18일 순천만생태문화교육원에서 ‘2025년 순천 뷰티페스타’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 순천형 K-뷰티 문화 소개 및 산업 활성화·지역 미용 인재 양성을 위해 순천시에서 주최하고, (사)한국피부미용사회 전남지회 순천지부 주관으로 진행된다.

행사는 오전 9시 개막식을 시작으로 뷰티경연대회, 뷰티 런웨이, 산업전, 체험 부스, 위생교육 등 순으로 진행된다.

뷰티경연대회는 지역 뷰티 미용 종사자와 학생들을 대상으로 개최되며, 피부·헤어·네일·속눈썹·메이크업 5개 분야 22개 종목에 일반부와 학생부로 나누어 진행되고, 우수한 기량을 펼친 뷰티인에 대해 전라남도지사상, 순천시장상 등을 표창할 계획이다.

또한, 올해는 ‘순천형 K-뷰티’라는 주제로 중국 등 해외 뷰티 관계자도 참석하여 순천의 미용 우수성과 기술력을 널리 알릴 예정이다.

그 외 지역산업 활성을 위한 산업박람회(제품 시연 및 홍보), 뷰티 구인·구직 상담, 두피 진단·퍼스널 컬러 체험 등 다양한 볼거리와 특색있는 체험행사도 함께 진행된다.

시 관계자는 “순천시가 케이뷰티를 선도할 수 있도록 다양한 지원과 노력을 기울이겠다”고 말했다.