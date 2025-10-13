국제교류 양해각서 체결…12월부터 현지 방문

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주인성고등학교와 중국 장쑤성 루둥중학교(江苏省沭阳如东中学, 이하 루둥중)가 교육협력에 나선다.

광주인성고는 최근 중국 루둥중학교에서 이경기 교장과 루둥중 주계관(周桂官·zhōu guì guān) 교장 등이 참석한 가운데 국제교류 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약은 ‘따뜻한 인성, 다양한 실력, GLOBAL 미래인재 육성’이라는 비전 아래 학생들의 국제적 감각과 다문화 수용성을 높이고 교사 간 공동 연구 및 수업 전문성 교류 기회를 확보하기 위해 마련됐다.

협약을 체결한 루둥중은 중국 학제에 따라 초급중학(한국의 중학교, 12~15세)과 고급중학(한국의 고등학교, 16~18세)으로 나눠 운영되고 있다.

협약에 따라 광주인성고와 루둥중 고급중학과정 학생들은 다양한 교류활동을 진행할 예정이다.

특히 광주인성고는 오는 12월부터 학생, 교사 등 24명의 해외 탐방단을 꾸려 중국 루둥고를 방문한다. 이번 방문에서 학생들은 해외 교육사례를 경험하고 관련 의견을 나누며 미래 지향적인 글로벌 교육 협력에 나선다.

이를 통해 학생들이 세계시민으로서 감수성과 창의적 문제해결 역량을 갖춘 인재로 자라고, 교원 전문성 향상 등 효과가 나타날 것으로 기대된다.

루둥중 주계관 교장은 “광주인성고의 다양한 수업 운영과 진로 맞춤형 교육과정 구성이 매우 인상 깊었다”며 “상호 방문과 수업 공유를 통해 양국 교육의 장점을 융합하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

광주인성고 이경기 교장은 “이번 협약이 글로벌 역량을 두루 갖춘 미래인재 육성의 기반이 될 것으로 기대한다”며 “정기적 교류와 공동수업을 통해 학생과 교사가 함께 성장하는 교육 공동체를 구축하겠다”고 전했다.