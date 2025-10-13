2분기 연속 ‘보조금 제외 흑자’ 기록 북미 ESS 매출확대, 원통형 신차 출시 등 호재

[헤럴드경제=김성우 기자] LG에너지솔루션이 13일 잠정실적 공시를 통해 올해 3분기 매출 5조6999억원, 영업이익 6013억원을 각각 달성했다고 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 17.1% 감소했고, 영업이익은 34.1% 증가했다. 3분기 예상 미국 IRA(인플레이션 감축법)에 따른 세액공제(Tax Credit)는 3655억원으로, 이를 제외한 영업이익은 2358억원에 달했다. 지난 분기에 이어 2분기 연속 보조금 제외 흑자 달성에 성공했다.

배터리 업계 관계자는 “미국의 전기차 구매 보조금 정책 종료에 따른 북미 EV(전기차)향 물량 감소 등 영향에도 불구하고 북미 ESS(에너지저장장치) 생산에 따른 매출이 확대됐고, 원통형 고객사 신차 출시 및 IT 신모델 출하량 증가 등에 따라 매출이 전분기 대비 소폭 증가한 결과”라고 분석했다.

업계에서는 2분기 연속 보조금 제외 흑자를 기록한 원동력으로 ▷지속적인 고정비 감축 노력 ▷북미 ESS 출하에 따른 수익 본격화 ▷원통형 EV 및 파우치 고객 물량 증가에 따른 소형 사업 개선 영향 등을 꼽는다.

3분기 IRA 세액공제액의 경우 ESS 현지 생산물량 출하 증가에도 9월 전기차 구매 보조금 종료에 따른 주요 EV 고객사향 물량 감소로 전 분기(4908억원) 대비 1000억원 넘게 감소했다. 이같은 상황에서 흑자를 이어갔다는 점은 긍정적인 대목으로 분석된다.

업계는 올해 하반기 북미 EV 보조금 종료로 주요 OEM 들의 전동화 속도 조절과 보수적 재고 운영이 예상됨에 따라 물량 성장 모멘텀은 당분간 제한적일 것으로 보고 있다. 하지만 북미 ESS 수요가 기존 전망보다 훨씬 견조한 흐름을 보이는 점은 긍정적으로 평가한다.

배터리 업계 관계자는 “유일하게 북미 현지에서 ESS 생산역량을 보유한 LG에너지솔루션에는 기회요인이 될 것”이라며 “하반기에도 (LG에너지솔루션은) 자원 재배치 및 비용 효율화를 통한 고정비 부담 최소화 등 노력을 지속하고, 조인트벤처(JV)를 포함한 일부 생산시설도 ESS향 공급에 우선적으로 활용해나갈 것”이라고 분석했다.

증권업계도 ESS 사업이 하반기 실적의 핵심요인으로 평가한다. 삼성증권은 보고서에서 “ESS 생산 기지의 선제적 확보로 경쟁사 대비 상대적 양호한 실적이 지속될 것”이라고 선망했다. 신영증권도 “전반적인 EV 배터리 판매 환경은 비우호적인 상황이지만 이러한 상황 속 ESS, 소형전지 판매 증가가 EV 배터리 판매 감소분을 상쇄할 전망”이라고 내다봤다.