[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 최현욱이 어린이 시타자를 상대로 강속구 시구를 한 것에 대해 논란이 이어지자 ‘자필 편지’ 등으로 재차 사과에 나설 것으로 알려졌다.

13일 스포츠동아에 따르면 최현욱 측은 SSG구단을 통해 시타자 아동 가정에 직접 연락을 취할 방안을 모색 중이다. 여의치 않을 경우에는 ‘자필 편지’ 등을 전달할 예정이다.

논란은 지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 프로야구 준플레이오프 1차전에서 벌어졌다.

최현욱은 홈팀 SSG랜더스의 시구자로 마운드에 올랐다.

고교 야구 선수 출신인 그는 이날 어린이 시타자를 향해 강속구의 시구를 했다. 특히 그가 던진 공은 어린이 팬의 머리 쪽을 향해 나갔고, 자칫하면 위험한 상황이었다.

최현욱은 공을 던진 후 스스로 깜짝 놀라기도 했다.

해설진은 “현욱 씨가 야구를 했던 게 맞다. 긴장해서 볼이 약간 빠졌다”라고 이야기했다.

최현욱은 공을 던진 후 포수에게만 인사 하고 어린이 팬에는 사과하지 않고 들어가 일부 야구팬들에게 비판을 받았다.

최현욱은 다음날 새벽 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 “어제 시구는 정말 떨려서 야구공이 빠졌어요. 시타자인 친구분과 부모님한테는 오늘이나 내일 중으로 연락되면 사과드리려고요”라는 메시지를 남겼다.

이어 “전 삼성도 응원하고 다 응원해요. 그냥 야구를 오랜만에 직관하러 가서 신났나 봐요”라며 “어린 친구가 서있었으면 가까이서 공을 천천히 던졌어야 했는데 떨리는 마음에 그 생각을 하지 못했어요. 정말 죄송하게 생각해요”라고 사과했다.

이후 어린이 팬의 모친은 인스타그램을 통해 “이날 시타를 했던 아이 엄마입니다. 안전하게 진행될 거라는 믿음으로 한 거였는데. 지금 보니 아찔하네요”라는 댓글을 남기며 주목받았다.

최현욱은 초등학교 4학년부터 고교 1학년까지 엘리트 야구 선수로 활약했다. 2017년 수원북중학교 재학 당시 포수로서 제47회 대통령기 전국 중학 야구대회 우승을 이끌기도 했다.

최현욱은 올해 tvN ‘그놈은 흑염룡’, 넷플릭스 ‘약한영웅 Class 2’, ‘사마귀’를 공개했다. 차기작으로는 ‘맨 끝줄 소년’, ‘현혹’, ‘꿀알바’ 등이 있다.