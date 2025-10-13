리커머스 가치 전파 주력…주력 거점서 광고

[헤럴드경제=강승연 기자] 리커머스 플랫폼 번개장터는 배우 공효진과 프로듀서 코드 쿤스트를 새로운 광고 모델로 선정하고 ‘새것 아닌 내것 찾기’ 캠페인을 선보인다고 13일 밝혔다.

번개장터는 이번 캠페인을 통해 취향 거래와 리커머스의 긍정적인 가치를 대중에게 효과적으로 전달하는 데 주력할 예정이다.

번개장터는 두 사람이 가진 독보적인 라이프스타일과 확고한 취향이 ‘지속가능성과 취향 중심의 가치 소비’라는 번개장터의 핵심 가치와 일치한다고 판단해 모델로 기용했다고 설명했다.

배우 공효진은 탄소중립 생활에 도전하는 환경 예능을 촬영할 정도로 지속 가능성에 관심이 많다. 또 중고거래를 통한 N차 소비의 지속 가능성에 공감해, 번개장터와 온·오프라인 플리마켓을 5회에 걸쳐 진행하기도 했다.

프로듀서 코드 쿤스트 역시 대한민국 대표 패셔니스타일뿐 아니라, 최근 방송을 통해 카메라, 비바리움, 커피 등 본인만의 확고한 취향을 기반으로 다양한 라이프스타일을 즐기는 모습이 널리 알려졌다.

이번 캠페인 슬로건인 ‘새것 아닌 내것 찾기’는 단순한 중고거래를 넘어 합리적인 소유 방식과 자원 순환의 의미를 동시에 담는다.

공효진은 “많이 사도 죄책감이 안 들어”라는 메시지를 통해 중고거래를 통한 세련되고 합리적인 쇼핑 방식을 제안한다. 코드 쿤스트는 “취향이 확고해지면, 새것이 필요 없지”라며 전문적이면서도 취향이 가득 담긴 거래의 장점을 부각한다.

이번 광고는 TV, OTT, 유튜브 등 다양한 채널에서 진행된다. 특히 서울 전역의 주요 동선을 고려한 옥외광고를 집중적으로 펼친다. 더현대서울, 현대백화점 무역센터점, 강남 한섬빌딩 등 11곳의 대형 전광판과 지하철 등 생활 밀착형 채널을 통해 대대적으로 광고를 진행할 예정이다.

오는 27일까지 프로모션도 진행한다. 선착순 10만명에게 10만원 쿠폰팩을 지급하며, ‘내것 찾기 미션 4가지’ 완료 시 8만원 쿠폰팩도 제공한다.

번개장터 관계자는 “공효진, 코스쿤스트 모델을 통해 중고거래의 전문성과 트렌디함이 대중에게 효과적으로 전달될 것”이라며 “이번 캠페인을 통해 ‘새것 아닌 내것 찾기’가 새로운 가치 소비이자 트렌드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.