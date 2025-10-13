사또행차·황포돛배 입항 재현, 드론쇼·남진·이찬원 등 화려한 무대까지...시중가보다 15% 저렴한 새우젓 인기 예고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]한강 물길 따라 전국의 물산이 모여들던 조선시대 마포나루가 다시 깨어난다.

‘새우젓과 소금의 고장’ 마포가 포구의 흥취를 오늘날에 되살려내는 전통축제 ‘마포나루 새우젓축제’가 올해로 18회를 맞아 한층 풍성하게 돌아온다.

마포구(구청장 박강수)는 오는 10월 17일부터 19일까지 3일간 월드컵공원 평화광장 일대에서 ‘제18회 마포나루 새우젓축제’를 개최한다.

올해 축제 슬로건은 ‘마포 품多, 새우 담多, 축제 잇多’. 전통을 담고, 사람을 잇고, 지역을 살리는 의미를 담았다.

사또행차와 황포돛배 입항, 옛 마포나루의 부활

축제의 문은 17일 오전 10시30분 ‘사또행차 퍼레이드’로 열린다. 마포구청 앞에서 출발한 행렬은 취타대와 풍물패, 주민들이 함께 어우러져 월드컵공원 평화광장으로 향한다. 사또 분장을 한 박강수 구청장이 직접 선두에 서며 축제 분위기를 끌어올린다. 행렬이 도착하면 황포돛배 입항 재현과 함께 ‘입항 개장식’이 열려 조선시대 포구의 정취를 그대로 옮겨온 듯한 장관을 연출한다. 축제기간 내내 난지연못에는 LED 황포돛배가 떠 환상적인 야경을 선사한다. 또 ‘마포 옛 사진전’을 통해 1880년대 마포나루 여객선과 1990년대 구청 광장 등 시대별 마포의 모습을 살펴볼 수 있다.

새우 잡고, 요리하고, 반려견과 즐기는 이색 체험

올해 새우젓축제는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험형 프로그램이 대폭 확대됐다. 스마트폰 카메라로 가상의 새우를 잡는 ‘AR 새우잡기 게임’, 림보 대회 ‘누가누가 새우처럼 허리 잘 꺾나’, ‘새우목걸이 만들기’와 ‘바닷속 슬라임 체험’ 등 가족 단위 체험이 풍성하다.

18일에는 ‘반려동물 문화축제’가 함께 열려 반려견 스포츠대회와 포토존, 정책홍보 부스가 운영되고, 19일엔 아이와 부모가 함께 새우젓 요리를 배우는 ‘엄빠랑 요리하새우’ 쿠킹클래스가 진행된다. 또 외국인과 함께 김장을 담그는 ‘글로벌 새우젓 김장 체험’도 열려 한국의 발효문화를 세계와 나눈다.

드론쇼·7080콘서트·남진·이찬원까지 ‘음악의 향연’

17일 첫날에는 주민이 참여하는 ‘우리동네 작은음악회’와 ‘마포구 대합창제’가 열린다. 둘째 날에는 구창모·권인하·박강성 등 7080 레전드 가수들의 콘서트, 마지막 날에는 이찬원·남진·강진·한혜진 등 인기 가수들의 축하공연이 펼쳐진다.

불꽃 대신 하늘을 수놓는 드론라이트쇼로 축제의 대미를 장식한다.

시중가보다 10~15% 저렴한 새우젓...전국 특산물도 한자리에

지난해 6억 원어치가 판매된 새우젓 장터는 올해도 최대 인기 코너로 꼽힌다. 강경·광천·보령·소래·신안·부안 등 6개 주요 산지에서 올라온 질 좋은 새우젓을 시중보다 10~15% 저렴하게 살 수 있다. 또 마포구 자매결연 지역인 고창·신안·곡성·예천·남해·청양·옹진 등 16개 지자체의 특산물 장터도 함께 운영돼 지역 간 상생의 장이 된다.

다회용기 도입으로 ‘친환경 축제’ 실현

마포구는 지난해부터 먹거리 장터에 다회용기 시스템을 도입해 쓰레기 없는 축제를 실천하고 있다. 사용 후 수거된 접시와 컵, 젓가락은 전문 세척 과정을 거쳐 재사용되며, 불꽃놀이 대신 친환경 드론라이트쇼를 도입해 환경 공해를 최소화했다.

박강수 마포구청장은 “올해 새우젓축제는 전통과 현대, 사람과 환경이 어우러지는 ‘참여형 축제’로 거듭났다”며 “모든 세대가 함께 즐기며 마포의 품격을 느낄 수 있기를 바란다”고 말했다.