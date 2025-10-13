[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 제조·유통 일괄(SPA) 브랜드 유니클로를 운영하는 일본 패스트리테일링이 구찌, 보테가베네타 등을 거느린 유럽 명품그룹 케링의 매출을 넘어섰다. 중국 쉬인은 ‘패션의 본고장’인 프랑스 럭셔리 백화점도 뚫으며 글로벌 명품 시장을 위협하고 있다는 분석이 나온다.

10일(현지시간) 업계에 따르면 패스트리테일링은 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 매출이 전년 대비 9.6% 증가한 3조4005억엔(약 31조6369억원)이라고 전날 밝혔다.

순이익은 16.4% 증가한 4330억엔(약 4조285억원)으로 집계됐다. 매출과 순이익 모두 역대 최대다.

패스트리테일링 매출은 구찌, 보테가베네타, 생로랑 등을 거느리는 케링그룹의 작년 매출(172억유로·약 28조6700억원)을 넘어섰다.

핵심 브랜드인 유니클로 국내외 실적이 호조였다.

일본 내 유니클로 연매출은 전년보다 10.1% 늘어난 1조260억엔(약 9조5254억원)으로 1조엔을 처음 넘어섰다.

해외 유니클로 매출도 11.6% 증가한 1조9102억엔(약 17조7343억원)으로 역시 역대 최대였다.

중국에서는 소비 침체로 실적이 부진했지만 북미, 유럽, 동남아, 한국 등에서 성장세가 이어졌다.

특히 미국을 포함한 북미 지역 매출이 24.5% 증가했고 점포 수도 1년 전보다 20% 이상 늘었다.

미국에서 판매되는 유니클로 제품은 주로 베트남 등 동남아 공장에서 생산된다. 미국의 관세 부과로 타격이 예상됐지만, 일부 상품 가격 인상이나 경비 삭감 등의 조치로 충격을 흡수했다고 회사 측은 설명했다.유