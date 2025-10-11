[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장은 11일 국민의힘을 향해 “너희들이 과거 선택에 대한 반성 없이 다시 일어설 수 있을까”라며 강하게 비판했다.

홍 전 시장은 11일 자신의 페이스북에 “(국민의힘이) 사익보다 국익을 앞세우는 정당이라고 할 수 있을까”라며 이같이 말했다.

그는 “2021년 10월 윤석열을 후보로 만든 너희들의 선택은 옳지 않았다. 2025년 5월 김문수를 후보로 만든 너희들의 선택도 옳은 결정이 아니었다”며 “그건 국익을 져버린, 사익을 앞세운 최악의 선택”이라고 주장했다.

홍 전 시장은 “그 두사람은 정통 보수주의자도 아니었고 대선공약도 없었고 나라의 비젼도 없었다”고 밝혔다.

이어 “그 선택은 오로지 패거리들 사익만을 위한 최악의 선택”이라며 “그 결과가 바로 탄핵과 이재명 정권의 탄생으로 나타났고 보수의 궤멸로 이어지고 있다”고 주장했다.

홍 전 시장은 “거기에 대한 의구심으로 더이상 그 집단에 있을수 없었다”며 탈당 이유를 밝혔다.