[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 2일 제20회 임산부의 날(매년 10월 10일)을 기념해 출산 친화적 환경 조성을 위한 홍보부스를 운영했다.

이번 행사는 임신과 출산에 대한 긍정적인 인식을 확산하고 임산부를 배려하고 존중하는 사회 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

현장에는 ▲임신·출산지원정책 안내 ▲임산부 체험 ▲영양플러스 사업 안내 및 이유식 모형 전시 ▲생애초기 건강관리사업 상담부스 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

특히 커피차와 함께 진행된 임산부 체험에는 많은 시민들이 참여했으며 큰 호응을 얻었다.

또 생애초기 건강관리사업 상담 부스에는 예비맘과 초보 부모들이 꾸준히 방문해 모유 수유, 산후우울증, 영아 건강 등에 대해 전문 상담을 받으며 유익하고 의미 있는 시간을 보냈다.

영천시보건소 관계자는 “이번 행사를 통해 임산부가 배려받는 사회 분위기가 확산되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 영천시는 2025년 합계출산율 전국 시부 1위, 경북 6년 연속 시부 1위를 달성했으며 ▲산전 백일해 예방접종 지원 ▲산후조리비 지원 ▲임산부 건강교실 운영 등 임산부를 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.