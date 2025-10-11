[헤럴드경제=문영규 기자] 캄보디아에서 한국인 대학생이 숨진 채 발견된 사건과 관련해 현지 사법 당국이 중국인 용의자 3명을 체포해 재판에 넘겼다.

11일(현지시간) 캄보디아 캄포트주 지방법원 검찰청에 따르면 지난 8월 8일 보코산 인근의 한 차량에서 한국인 박모씨(22)의 시신을 발견했으며 경찰이 중국 국적의 차량 운전자 리싱펑(35)과 동승자 주런저(43)를 체포했다고 현지 크메르타임스, 프놈펜포스트 등이 이날 보도했다.

현지 경찰은 이후 박씨가 사망 전 감금돼 있던 장소인 보코산 지역의 범죄단지를 중심으로 수사에 나섰고 이곳에서 용의자인 류하오싱(29)를 추가로 검거했다.

수사 당국은 현장에서 사기 행위에 사용된 증거물을 확보하고 범죄단지를 봉쇄한 것으로 전해졌다.

캄보디아 검찰은 이들 3명에게 살인 및 불법감금, 온라인사기 등 혐의를 적용했고 현재 캄포트 지방 교도소에 수감 중인 것으로 알려졌다.

추가 중국인 용의자 2명이 도주 중이며 현지 경찰은 국제공조를 통해 추적 중인 것으로도 전해졌다.

캄보디아 사법당국의 조사에 따르면 박씨는 차량 안에서 의식이 없는 상태로 발견됐고 신체 곳곳에 멍과 혈흔 등 고문 흔적이 있었다.

당국은 부검 결과 박씨의 사망 원인을 ‘극심한 고문으로 인한 심장마비’로 판단했다.

“해외박람회 다녀오겠다” 떠났는데 시신으로…국내 모집책 검거

경북 예천 출신의 박씨는 지난 7월 17일 캄보디아로 출국했고 일주일 뒤 가족과 연락이 끊겼다.

박씨가 출국한 뒤 조선족 어투의 남성이 박씨 가족에게 전화를 걸어 감금 사실을 알리며 금품을 요구했고, 이후 약 2주 뒤인 8월 8일 사망한 채로 발견됐다.

최근 경찰은 지난달 중순 박씨에게 접근해 출국을 유도한 조직원 A씨를 검거했다.

A씨는 국내에서 박씨에게 처음 접근해 “현지에 가면 동료들이 은행 통장을 비싸게 사줄 것”이라며 출국을 유도한 ‘유인책’ 역할을 한 것으로 조사됐다.

한편 박 씨의 시신은 두 달째 한국으로 송환되지 못한 상태다. 정부는 지난달 경찰 인력을 캄보디아 현지에 파견해 시신 확인과 송환을 추진했으나, 현지 정부의 협조가 지연되고 있는 것으로 전해졌다.

외교부는 “우리 경찰청 소속 부검의 참여 하에 현지 부검을 진행하기 위한 캄보디아 측 내부 절차가 지연되자 캄보디아 관계 당국에 공한을 발송하고 수차례 면담을 진행해 캄보디아 측의 적극적인 협조를 지속 요청했다”고 밝혔다.

그러면서 “외교부 본부 차원에서도 캄보디아 측과의 각급 소통 시마다 우리 국민 사망에 대한 강력한 유감을 지속 표명하고 조속한 관련 절차의 진행을 요청해 왔다”라고 설명했다.

조현 외교부 장관은 10일, 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아 대사를 초치해 강한 우려를 표명하고 대책을 촉구하기도 했다.