[헤럴드경제=문영규 기자] 육군사관학교(육사) 생도 3명 중 1명이 장교 임관을 포기했다는 조사 결과가 나왔다. 군 생활의 매력과 장점을 느끼지 못한 생도들이 이탈하면서 엘리트 초급간부 인력 공급에도 차질을 빚고 있는 것으로 드러났다.

10일 국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘 의원이 육군으로부터 제출받은 자료에 따르면 육사 81기선발인원 330명 가운데 임관한 인원은 223명으로 67.6%에 그쳤다.

지난해에는 정원 330명 중 277명이 임관해 83.9%를 기록했지만, 올해는 54명 줄어들었다.

입학 후 81명이 퇴교해 임관을 중도 포기했고 육사에 합격하고도 등록을 포기한 인원도 26명이었다.

퇴교 인원 81명 중 ‘진로 변경’이 65명(80.2%)으로 가장 많았다. 이밖에 ‘부적응’ 11명(13.6%) ‘규정 위반’ 3명(3.7%), ‘건강 문제’ 1명(1.2%) 기타 1명(1.2%) 등으로 나타났다.

연도별로 장교로 임관을 포기한 인원은 2021년 21명(육사 77기), 2022년 17명(육사 78기), 2023년 31명(육사 79기), 지난해 40명(육사 80기), 올해 81명(육사 81기)으로 점차 증가 추세를 보였다.

초급간부 공급 ‘빨간불’

육군3사관학교도 상황은 비슷하다. 지난해 550명 정원 중 약 470명이 임관(85.5%)했으나 올해는 약 360명(65.5%)으로 급감했다.

올해 공군사관학교(79.1%)와 해군사관학교(73.5%)의 임관율도 70%대를 기록했다.

학군사관후보생(ROTC)의 중도 포기율도 매년 늘어나고 있다.

국회 국방위원회 성일종 의원실에 따르면 2021년엔 3600여 명의 입단 인원 중 9.4%인 340여 명이 중도 포기했고 올해는 3000여 명 중 16.7%인 500여 명이 중도 포기한 것으로 알려졌다.

육군 ROTC는 2021~2023년 정원 대비 임관율은 88~89%를 유지했지만 지난해에는 68.6%, 올해는 77.4%로 낮아졌다.

복무 기간이 36개월로 긴 공군 ROTC 임관율은 2021~2024년 60~80%대를 오가다가, 올해 56.2%를 기록했다.

“병장도 200만원 받는다”, 격오지 근무도 힘들어

육사를 비롯, 육군 초급간부들의 이탈이 이어지는 것은 근무 환경이 열악하고 상대적으로 급여에서 병사들과 큰 차이가 없어 매력을 느끼지 못하기 때문인 것이란 분석이다.

육군은 지방 격오지 근무가 많고 최근 병장 월급도 200만원 수준으로 인상돼 이같은 현상이 빚어진다는 것이다.

현재 병장의 기본급은 150만 원이지만 ‘내일준비적금’ 55만 원을 납입하면 정부가 같은 금액을 매칭 지원해 실수령액은 205만 원 수준이다. 초임 소위(201만7300원)나 하사(200만900원)와 비슷하다.

강 의원은 “최근 몇 년간 260~280명 수준을 유지하던 육사 임관 인원이 올해 들어 220명대로 급감했다”며 “전투력의 근간인 초급 간부의 사기를 되살릴 제도적·정책적 전환이 시급하다”고 말했다.