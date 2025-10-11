광복 80주년 특집 콘서트 화제 고척돔서 28곡 열창에 환호 추석 연휴 기간 유튜브 장악 지상파·종편·케이블 1위 차지

[헤럴드경제] 조용필의 단독 공연 실황 영상이 추석 연휴 기간 폭발적인 인기를 끌며 ‘영원한 가황(歌皇)’의 저력을 또다시 입증했다.

지난 10일 기준 구글 트렌드에 따르면 추석 연휴였던 3∼9일 대한민국 유튜브 급상승 검색 주제 3위에 ‘조용필’이 올랐다.

급상승 검색어 항목에서도 ‘조용필 이 순간을 영원히’, ‘조용필 노래 모음’ 등이 상위권을 차지했다.

앞서 조용필은 지난달 6일 서울 고척스카이돔에서 KBS 특집 방송을 위한 콘서트를 열고 28곡을 열창했다.

해당 공연은 추석 당일인 6일 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’이라는 제목으로 방송돼 전국 기준 시청률 15.7%를 기록, 지상파·종편·케이블 전체 프로그램 가운데 1위를 차지했다.

‘추석’과 함께 검색된 연관 키워드에서도 ‘조용필 추석 콘서트’, ‘조용필 추석’이 각각 1위와 2위를 차지했다.

검색 빈도를 토대로 특정 키워드에 대한 유튜브 이용자의 관심도를 0∼100으로 수치화한 지표에 따르면, 조용필 관련 관심도는 3일 13에서 시작해 방송일인 6일 99로 급등했고 다음 날인 7일에는 최고치인 100을 기록했다.

본방송을 놓친 시청자들이 유튜브로 영상을 찾아본 영향으로 풀이된다.

이후에도 연휴 마지막 날인 9일까지 74 수준을 유지하며 높은 관심이 이어졌다.

지역별 관심도는 부산, 대구, 서울, 경남, 전남 순으로 높았으며 인천, 제주, 경기, 충북, 전북은 상대적으로 낮았다.

KBS 유튜브 채널에 올라온 공연 실황 영상들도 조회수를 빠르게 끌어 올렸다.

‘바람의 노래’(62만회), ‘모나리자’(47만회), ‘킬리만자로의 표범’(40만회), ‘그 겨울의 찻집’(39만회), ‘꿈’(38만회) 등 주요 곡이 모두 수십만회를 훌쩍 넘겼다.