10월 10일부터 11월 9일까지 총 31일간 접수...광진구민 누구나 구정 전반에 걸쳐 개선·건의 사항 등 제안 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 전은혜)가 오는 11월 17일부터 진행되는 ‘2025년도 행정사무감사’를 앞두고 주민 의견을 10월 10일부터 11월 9일까지 총 31일간 접수한다.

구의회는 구민들의 다양한 의견을 적극적으로 수용하고자 ‘행정사무감사에 대한 주민의견’을 받고 있다.

제안 대상은 구정 전반에 걸친 위법·부당한 행정행위, 예산낭비 사례, 시책 개선 및 건의, 구민안전 저해 사항 등이며 접수 받은 내용은 행정사무감사 참고 자료로 활용된다. 다만, 개인의 사생활을 침해하는 사항, 단순 민원해결 요청 사항, 재판 또는 수사 중인 사항, 익명 제보 등 행정사무감사로 처리하기 부적절한 사항은 제외된다.

의견 접수는 광진구민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 광진구의회 누리집의 열린마당 ‘행정사무감사 주민의견접수’ 게시판을 이용하거나 전화, 직접방문을 통해서 가능하다.

구민들의 의견은 올해 행정사무감사에 적극 반영될 계획이며, 처리결과는 행정사무감사 후 개별적으로도 통보한다.

전은혜 광진구의회 의장은 “구민 여러분의 소중한 목소리 하나하나가 광진구의 더 나은 미래를 만드는 든든한 토대가 된다”며 “접수된 의견에 진심으로 귀 기울이고, 세심하게 검토하여 행정사무감사에 성심껏 반영하겠다”고 말했다.

제287회 제2차 정례회는 11월 14일부터 12월 18일까지 총 35일간 진행될 예정이며, 행정사무감사는 11월 17일부터 25일까지 총 9일간 진행된다.