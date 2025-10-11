경쟁관계 하마스 실권 빼앗는 협상안 행정 기능 유지 등 PA 역할 지속 기대 ‘개혁 조건부’여도 아랍 국가 지지 받아

가자지구 휴전 협상에서 전면 배제된 팔레스타인 자치정부(PA)가 향후 가자 재건 및 통치 과정에서 영향력 확대를 기대하고 있다. 이번 휴전 협상으로 경쟁 관계였던 하마스가 힘을 잃게 되면, 기존에 행정과 외교 등에서 기능을 유지해온 PA의 역할이 커질 것이란 분석에서다.

협상안에 PA 빠졌지만...경쟁 관계 하마스 실권에 반색

가자 지구 전쟁 종식을 위해 트럼프 미국 대통령이 제시한 평화구상에는 PA도, 하마스도 향후 가자지구에 영향을 미치지 못하도록 선을 긋고 있다. 이스라엘과 하마스가 공습을 멈추고, 인질을 석방하고 나면 가자지구의 안보와 치안은 아랍 주변국 등에서 구성한 국제안정화군(ISF)이 맡는다. 팔레스타인 내부 통치도 ‘팔레스타인 위원회’가 임시로 맡게 된다. 이 위원회는 주로 팔레스타인 문제를 다뤄온 국제전문가들이 들어가고, 향후 가자지구 재건의 주축은 기술관료(테크노크라트) 중심으로 맡긴다는게 평화구상의 골자다. 이스라엘도, 하마스도, PA도 가자지구에서 손을 떼라는게 핵심이다.

그간 국제무대에서 팔레스타인을 대표했던 PA는 당황할 법도 하지만, 여유있는 속내가 읽힌다. 이번 협상안이 통과되면 가자지구 내 실권을 두고 경쟁했던 하마스의 힘을 뺄 수 있다. PA는 가자지구에서 실권을 장악해왔으나 부패와 무능 등으로 주민들의 외면을 받아 2007년 하마스에 통제권을 뺏겼다. 사실상 하마스가 가자지구를 통치하고 있다보니, 이번 협상안으로 잃는 것을 따져도 PA보다 하마스가 더 크다. PA 입장에서는 오히려 경쟁 정파를 자연스럽게 제거할 수 있는 셈이다.

행정·외교 등서 ‘역할론’ 무시 못해

하마스가 손을 뗀 가자지구에서 행정 등의 역할을 지원하려면 결국 자신들의 손을 빌려야 할 것이라는게 PA의 기대다. PA는 하마스가 가자지구 실권을 장악한 후에도 공무원 급여 지급부터 교육 체계 유지, 전력 공급 등 필수 서비스를 감독해왔다. ‘팔레스타인 위원회’가 구성된다 해도 매일 돌아가야 하는 필수 서비스 공급에 대해서는 PA만큼 정통한 곳이 없다.

폭스뉴스 등 외신에 따르면 모하마드 무스타파 PA 총리는 “우리는 이미 그곳(가자지구 재건)에 있다”며 “상황을 돕고 감독하기 위한 일시적인 국제적 협의체를 두는 것과, 실제로 통치하고 일을 처리하는 것은 별개의 문제”라 강조하기도 했다. 무스타파 총리는 PA가 이미 이집트에서 훈련받을 새로운 가자 경찰력 5500명을 모집했다고 밝히기도 했다. PA의 목표는 최소 1만 명을 훈련시키는 것이다.

팔레스타인 대표 기구로서 지켜온 국제적 위상 역시 PA가 기대고 있는 대목이다. 사우디아라비아, 이집트, 아랍에미리트(UAE) 등 주요 아랍 국가들은 PA를 팔레스타인인들의 유일한 합법적 대표로 인정하고 있다. PA가 국제사회가 공인한 오슬로 협정(1993년 이스라엘과 팔레스타인이 서로의 존재를 인정하고 평화 공존을 약속한 협정)을 통해 탄생했고, 팔레스타인 해방기구(PLO)를 계승했기 때문이다. 무스타파 총리는 아랍 국가를 포함한 많은 나라가 PA가 가자지구를 “책임져야 한다”고 믿고 있다며, 이는 “그것이 일을 처리하는 유일하고 실질적인 방법임을 알기 때문”이라 덧붙였다.

아랍 인정도, 주민 신임도 개혁 의지가 관건

아랍 국가들이라고 해서 PA를 무조건 인정하는 것은 아니다. 대부분의 국가들이 PA의 개혁을 전제로 하고 있다. PA는 1994년 서안 지구, 가자지구, 동예루살렘에 국가를 수립하려는 팔레스타인의 희망 속에서 설립됐지만, 부패, 무능, 이스라엘과의 협력 등으로 대내외의 불신을 얻게 됐다. 국제 사회의 막대한 원조금은 관료들의 뇌물로 빠져나갔고, 2005년 당선된 마흐무드 압바스 수반은 20년 가까이 집권하면서 민주적 정당성을 상실했다. 특히 안보협력을 이유로 이스라엘군과 정보를 교류하는 과정에서 팔레스타인 주민들은 ‘배신’이라 느끼는 일들이 이어지며 내부의 지지를 상실했다. 지난해 12월 여론조사에 따르면 서안지구 주민들의 PA 지지율은 16%에 불과했다.

아랍 국가들도 대안이 없기에 PA를 지지하는 상황이다. 사우디아라비아 등 수니파 아랍 왕정국가들은 하마스를 이란의 지원을 받는 위협적인 무장 단체라 보고 있다. 때문에 하마스가 아닌 PA를 인정하고 있다.

최근 사우디아라비아는 PA에 재정 지원 재개를 제안하며 개혁을 조건으로 내걸었다. 아랍 국가들의 인정을 이어가고 주민들의 신임을 되찾는 것도 PA가 진정성 있는 개혁을 완결해야 가능한 일이다.