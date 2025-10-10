[헤럴드경제 = 김상수 기자] “나만 그런 게 아녔어?”

컴퓨터 및 스마트폰 사용 시간이 크게 늘어나는 등 손가락과 손목이 혹사당하고 있다. 이에 손가락이나 손목 통증을 호소하는 이들도 급증세다.

특히, 손가락은 반복적인 사용에 따라 다양한 질환이 발생할 수 있다. 그 중 대표적인 게 손가락을 움직일 때마다 ‘딸깍’ 소리와 통증이 발생하는 ‘방아쇠 손가락’이다.

방아쇠 손가락은 손가락을 구부렸다 펴는 과정에서 통증이 발생하는 질환을 뜻한다. 구기혁 강동경희대학교병원 정형외과 교수에 따르면, 손가락을 굽히는 힘줄에는 움직일 때 제자리에서 벗어나지 않게 하려고 약 7개의 활차(pulley) 라고 불리는 구조물들이 둘러싸고 있다.

이때 활차가 좁아지거나 힘줄이 두꺼워지면 힘줄이 활차 아래를 통과하기 어려운 상태가 될 수 있다. 이 상태에서 손가락을 굽혔다 펴는 동작을 하면 힘줄이 활차에 걸려 있다가 한 번에 통과하면서, ‘딱’하는 소리가 나면서 움직여진다.

마치 방아쇠를 당길 때와 비슷한 현상을 보이기 때문에 방아쇠 손가락(수지)이라는 명칭으로 불린다.

방아쇠 손가락 환자는 계속 증가세다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면, 방아쇠 손가락으로 병원을 찾은 환자는 최근 10년간 50% 이상 증가했다.

2014년엔 17만7931명이었으나, 2023년엔 26만9178명까지 늘었다. 가장 많은 건 50대 여성이다. 2023년 기준 50대 여성 환자가 6만3879명에 달했다.

구 교수는 “원인이 정확히 밝혀지지는 않았으나, 방아쇠 손가락뿐만 아니라 손목터널증후군, 드퀘르베인병 등의 손과 손목에 흔하게 발생하는 질환도 50대 여성에서 가장 많다”고 설명했다.

방아쇠 손가락 발생 원인은 특정하기 어렵다. 다양한 이유가 존재하는데, 통상 반복적으로 주먹을 움켜쥐거나 직업 및 취미생활 등에서 반복적으로 손을 사용할 때 발생하곤 한다.

최근엔 핸드폰이나 노트북 작업 등이 늘어나면서 방아쇠 손가락을 일으키는 원인으로도 주목된다.

그 외에도 운전대를 오래 잡는 직업, 골프나 테니스처럼 기구를 쥐고 하는 운동, 손이나 손가락에 힘을 주는 가사노동을 빈번하게 하는 경우에도 발생할 수 있다. 당뇨병 환자는 발생률이 크게 올라가기 때문에 각별히 주의해야 한다.

손가락을 못 펴다가 ‘탁’하고 펴지는 느낌이 있거나, 손가락을 굽혔다 폈다 할 때 ‘딸깍’하고 걸리는 느낌이 있으면 병을 의심해 볼 수 있다.

진찰만으로도 진단할 수 있으나 다른 병변을 배제하고자 엑스레이와 초음파 검사 등을 추가하는 게 도움이 된다.

증상이 심할 땐 딸깍거림이 사라지면서 손가락을 움직일 때마다 심한 통증이 발생하는 경우도 있다.

치료는 증상에 따라 다르다. 경증의 방아쇠 손가락은 손 사용을 줄이고, 시간이 지나면 자연 호전되는 경우가 있다. 그렇지 않다면 스테로이드 주사 치료를 하게 된다.

손바닥에서 손가락이 시작하는 부위에 있는 ‘A1 활차’에서 발생하기 때문에 손바닥에 주사하게 된다.

주사 이후 1주일 후부터는 대부분 증상이 호전된다. 좋아졌던 증상이 재발하게 되는 경우, 한 번 더 주사 치료를 해볼 수 있으며, 최종적으로 25% 정도의 환자들만 수술적 치료가 필요하다.

2회 정도의 스테로이드 주사는 안전하나, 여러 번 스테로이드 주사를 반복해서 맞을 경우, 심한 합병증인 힘줄 파열이 보고된 바도 있기 때문에 2회 초과는 신중해야 한다는 게 전문가들의 조언이다.

방아쇠 손가락 수술은 병실에 입원하지 않고, 당일 수술센터 입원으로 가능하다. 국소 마취 하에 약 1.5cm 정도만 절개하는 수술로 시간도 5~10분 정도에 불과하다.

수술 직후부터 바로 가벼운 일상생활에서 손 사용이 가능할 만큼 회복도 빠른 편이다. 수술 직후부터 손가락을 굽혔다 펴는 재활 운동을 시작하게 된다. 반복적인 손의 사용과 오랫동안 강하게 쥐는 동작은 피하는 게 좋다.

평상시 때에도 도움이 되는 운동법이 있다. 중손가락관절은 편 상태로 유지하면서, 손가락 관절을 그림처럼 구부렸다가 펴는 동작을 10~20회 반복하는 식이다.