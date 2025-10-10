10월 13일~12월 4일…예산 소진 시 지원 사업 조기 종료

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 ‘경기청년역량강화 기회 지원 사업’의 참여자 추가 모집을 10월 13일부터 실시 한다.

‘경기청년역량강화 기회 지원 사업’은 미취업 청년들의 경제적 부담을 완화하기 위해 어학 시험 및 자격시험 응시료를 연간 최대 30만원까지 실비로 지원하는 사업이다.

시는 취업에 어려움을 겪거나 자기개발을 희망하는 관내 청년들에게 실질적인 도움을 주고자 경기도와 함께 2023년부터 이 사업을 추진하고 있다.

이번 지원 사업의 모집 대상은 의왕시에 거주하는 19세 이상 39세 이하(1985년생부터 2006년생까지)의 미취업 청년으로, 지원 분야는 ▷어학 19종 ▷한국사 ▷국가기술자격 540종 ▷국가전문자격 347종 ▷국가공인 민간자격 97종이다.

신청은 12월 4일까지 경기도 일자리재단 통합접수시스템을 통해 온라인으로 가능하며, 예산 소진 시 지원 사업이 조기에 종료될 수 있다.

이번 사업에 대한 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지사항란을 통해 확인하거나 의왕시 기업일자리과 일자리청년팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

김성제 시장은 “청년 역량강화 지원 사업을 통해 취업을 희망하는 관내 많은 청년들이 미래를 더욱 체계적으로 준비하는 기회를 갖길 기대한다”며 “이번 사업에 열정 가득한 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.