[헤럴드경제=고재우 기자] 개인정보보호위원회(개보위)는 10일 정부서울청사 별관 2층 대강당에서 제3대 송경희 위원장(장관급) 취임식을 개최했다고 밝혔다.

송 위원장은 취임사에서 “데이터와 인공지능이 국가 경쟁력을 좌우하는 중요한 시기에 국민의 개인정보 보호와 인공지능(AI) 3대 강국 도약을 지원하는 중책을 맡게 돼 사명감을 느낀다”며 “앞으로 국민이 안심할 수 있는 개인정보보호체계 구축과 신뢰 기반의 AI 혁신 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “AI 시대에 우리 위원회에 주어진 사명을 감당하기 위해서는 여러분 한 분 한 분이 혁신의 주체가 돼야 한다”며 “저부터 앞장서서 변화를 이끌어 가고, 여러분 각자가 가진 잠재력을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.

한편 이날 취임한 송 위원장은 1966년생으로, 전남 고흥 출신이다. 전남대 영어영문학과 학사, 서울대 행정대학원 석사(정책학 전공), 미국 하버드대 석사(행정학 전공), 연세대 경영학 박사(기술경영 전공) 등을 취득했다.

이후 행정고시 39회로 공직에 입문해 ▷과학기술정보통신부(과기정통부) 소프트웨어정책관 ▷과기정통부 인공지능기반정책관 ▷4차산업혁명위원회 지원단장 ▷국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장 등을 역임했다.