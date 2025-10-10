[헤럴드경제=민성기 기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 체중이 10㎏ 증가했다며 근황을 알렸다.

서인영은 최근 첫 SNS 라이브 방송을 진행하던 중 누리꾼이 달라진 비주얼을 언급하자 “예전에는 42kg이었는데 지금은 조금 쪘다. 사실 지금 마음이 편하고 더 좋다”고 말문을 열었다.

이어 “아직 살이 완전히 빠지지 않았지만 1일 1식을 하려고 노력 중”이라며 “지금은 내가 먹어서 찐 거니까 후회 안 한다. 대신 열심히 빼야 한다”고 말했다.

서인영은 체중 증가 외의 외모 변화에 대해서도 밝히며 “이제 코(보형물을) 다 뺐다”며 “원래 코끝만 엄청 뾰족하지 않았나”라면서 “더 이상 코에 뭘 넣을 수 없는 상태라 다 뺐다”고 설명했다.

그는 컴백 계획에 대해 “(작곡가)윤일상 오빠랑 녹음한 곡이 있다”면서 “좋은 곡인데 시기를 정하는 중이다”라고 깜짝 공개했다.

그러면서도 “일단 살을 빼야 나올 것 같다”고 설명했다.

한편 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가와 백년가약을 맺었으나 지난해 11월, 결혼 약 1년 9개월 만에 파경을 맞았다. 현재는 이혼 소송 중인 것으로 알려졌다.