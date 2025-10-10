품질인증 받은 소형감량기 구매비의 40% 범위 내 최대 28만원 지원 13일부터 22일까지 방문 및 메일 신청, 11월 초 참여자 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 음식물 제로웨이스트를 실천을 위해 ‘은평구 가정용 소형감량기 구매 2차 지원사업’ 신청자를 오는 13일부터 22일까지 모집한다.

‘가정용 음식물류 폐기물 소형감량기’는 가열·건조, 미생물 발효 등의 방식을 이용해 음식물쓰레기를 감량하는 기기로 서울시 시범사업 분석 결과 음식물류 폐기물 배출량의 약 70.5% 감량효과가 있는 것으로 나타났다. 구에서 시행한 상반기 사업에서도 참여자의 90% 이상이 감량효과와 편리성 등에 높은 만족도를 보인 바 있다.

신청 자격은 공고일 기준 신청인의 주민등록상 주소지가 은평구이며, 2025년 1월 1일 이후 품질인증과 안전 인증을 받은 소형감량기를 구매한 경우 해당된다. 단, 음식물쓰레기를 분쇄 후 하수관 통해 배출하는 ‘주방용 오물분쇄기’는 지원 제외 대상이다.

지원 내용은 소형감량기 구매 금액의 40%로 최대 28만 원까지다. 세대 분리인 경우 가구당 1개만 지원받을 수 있으며, 서울시 및 타자치구 소형감량기 지원사업의 혜택을 받은 세대는 지원이 불가하다.

또, 보조금을 지원받은 후 2년 이내 소형감량기 처분할 시 보조금은 환수된다.

신청은 오는 13일부터 22일까지 은평구청 자원순환과에 방문하거나 담당자 메일로 하면 된다. 대상자는 보조금심의위원회의 심의를 거쳐 접수순으로 선정할 예정이다.

선정자는 서류 검토를 거쳐 11월 초 개별 문자로 안내되며, 지원 대상 통보 후 7일 이내 소형감량기 구매와 관련 서류를 제출해야 한다. 미제출 시 대상에서 제외된다.

김미경 은평구청장은 “음식물쓰레기 소형감량기 지원사업에 대한 높은 관심과 수요에 힘입어 이번 추가 지원 사업을 마련했다”며 “이번 사업을 통해 구민들이 제로웨이스트를 실천하고 지속가능한 자원순환에 함께 참여하는 좋은 기회가 되길 바라며, 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.