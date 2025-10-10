14일, 구청 창의홀…기업 실무자 대상으로 입찰 개요, 입찰정보서비스 이용 방법 등 교육 ‘구로구 맞춤형 입찰정보’ 누리집에서 참여 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 14일 구로구청 본관 3층 창의홀에서 ‘맞춤형 전자입찰 서비스 실무교육’을 개최한다.

구는 지역 내 기업들이 입찰정보시스템을 효율적으로 사용할 수 있도록 교육해 기업의 입찰 경쟁력을 강화하고자 ‘맞춤형 전자입찰 실무교육’을 마련했다고 밝혔다.

교육은 구로구 소재 기업 실무자 50명을 대상으로 오후 2시부터 5시까지 3시간 동안 진행된다.

케이비드 주식회사 강사를 초빙해 △입찰의 준비 △입찰공고 및 용어의 이해 △복수예가방식의 이해 및 예정가격의 결정 △투찰금액 산정방법 △사정율 분석, 경쟁업체 분석 △적격심사의 이해 △맞춤형 입찰정보서비스 이용 방법 등 전반적인 전자입찰 실무에 대한 강의를 제공할 예정이다.

참여를 원하는 경우 ‘구로구 맞춤형 입찰정보’ 누리집에서 신청할 수 있으며, 선착순으로 마감된다.

아울러, 구는 지역경제를 활성화하고 기업하기 좋은 환경을 구축하기 위해 ‘맞춤형 입찰정보 서비스’를 무상으로 운영하고 있으며, 구로구청 누리집에서 분야별 정보의 기업/일자리(기업지원) 게시판을 통해 이용 가능하다.

장인홍 구로구청장은 “이번 교육이 기업에 실질적인 도움이 되고 입찰 경쟁력을 갖출 수 있길 바란다”며 “앞으로도 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.