11월 1일 ‘2025 노원수학축전’ 개최… 전국 지자체 최초 수학문화관에서 즐기는 첫 수학문화축제 초·중·고 수학동아리·대학·지역기관 등 참여… 50여 개 수학 관련 체험부스에서 퍼즐·드론축구·로봇체험도 선보여

[헤럴드경제=빅종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 오는 11월 1일 노원수학문화관 일원에서 ‘2025 노원수학축전’을 개최한다.

올해 처음으로 막을 올리는 이번 축전은 ‘수학 ON! 상상력에 불을 켜다’라는 슬로건 아래 학교·지역사회·전문기관이 함께 참여, 수학을 교과의 틀을 넘어 문화로 확장하는 자리로 준비했다.

오전 10시부터 오후 5시까지 진행되는 이번 행사에는 초·중·고 수학동아리와 대학, 지역 기관 등이 참여하는 50여 개 체험부스가 운영되며, 펜토미노 퍼즐, 드론축구, 스트링아트, 로봇체험 등 흥미로운 프로그램을 선보인다. 단순한 전시를 넘어 직접 만들고 움직이며 배우는 체험 위주로 구성했다. 참여자들은 놀이 속에서 수학의 원리를 깨닫고, 새로운 시각에서 수학을 즐길 수 있다.

그 외에도 전문 해설사와 함께하는 수학 전시, 유아·저학년을 위한 놀이형 전시 ‘수학 놀이터’, 책과 쉼을 함께 즐길 수 있는 ‘수학 북휴(休)’ 등 다채로운 공간이 마련된다.

특히 오전 10시 30분에는 온 가족이 함께 참여할 수 있는 ‘도전! 수학 골든벨’이 열린다. 창의력과 논리력, 순발력을 겨루어 최후의 1인을 가리는 명실상부 축제의 하이라이트가 될 예정이다. 초등 4~6학년과 중학생을 대상으로 한 보드게임 대회도 마련되어 아이들의 호기심과 도전 정신을 한층 북돋울 예정이다.

또, 오후 1시에는 메이커 콘텐츠로 잘 알려진 긱블(Geekble) 출신 크리에이터 잭키가 무대에 올라 특별강연과 참여형 체험을 선보인다. 관객이 직접 참여하고 소통하는 과정 속에서 수학을 새로운 시각으로 경험할 수 있다.

오후 2시 30분에는 개막식에 이어 수학적 원리와 마술을 결합한 공연 ‘피타고라스의 비밀노트’가 펼쳐진다. 영화 ‘플랫랜드: 다차원으로의 여행’ 상영, 포토존, 먹거리 부스 등도 마련되어, 가족 단위 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

노원수학문화관은 지난 2019년 전국 지자체 최초로 건립된 수학 문화 전문 공간이다. 교육청이 아닌 지자체가 직접 운영하는 독창적 모델이라는 점에서 특별한 의미를 지닌다. 2024년 리뉴얼을 통해 전시물을 보강하고 체험형 콘텐츠를 강화해 운영 중이다.

오승록 노원구청장은 “노원수학축전은 수학을 딱딱한 공식이 아닌, 생활 속에서 발견하는 즐거운 문화로 확산하는 자리”라며 “아이부터 어른까지 누구나 함께 어울리며 상상력과 창의력을 키우는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.