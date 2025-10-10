중국의 미국산 대두수입 중단에 美도 ‘맞불조치’ 가능성 경고

[헤럴드경제-도현정 기자]중국과 정상회담을 조율중인 미국이 대두 수입 중단 등 중국의 무역규제를 중점적으로 논의하겠다는 입장을 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 열린 국무회의에서 취재진으로부터 ‘중국이 희토류 수출 규제를 도입하고 미국산 대두 수입을 중단했는데 중국과 어떻게 이야기하겠느냐’는 질문을 받고 “우리는 수입도 하고 수출도 하는데, 중국으로부터 대규모 수입을 하고 있다. 어쩌면 그것을 중단해야 할 수도 있다”고 답했다.

중국이 대두 수입 중단 등 무역규제를 이어가면, 미국도 중국산 수입 제재 등으로 응수할 수 있다는 뜻이다. 트럼프 대통령은 “정확히 그것이 뭔지 모르고, 조금 이른 감이 있다”며 “우리는 대두 문제를 해결할 수 있다고 확신한다”며 논의를 통해 문제를 풀어가겠다는 뜻을 전했다.

그는 “시 주석은 나와 논의하고 싶은 사안들이 있고, 나도 시 주석과 논의하고 싶은 사안들이 있는데, 그중 하나가 대두 문제”라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 1일 사회관계망(SNS) 플랫폼 트루스소셜에서도 “중국이 단지 ‘협상’을 이유로 구매를 중단하면서 우리나라 대두 재배 농민들이 피해를 보고 있다”며 “4주 후 시진핑 주석과 만날 것이며, 대두는 대화의 주요 의제 중 하나가 될 것”이라 전한 바 있다.

미국의 주요한 대두 수입국이었던 중국은 무역갈등을 겪으며 미국에 희토류 수출과 대두 수입을 중단하는 등의 조치를 취한 바 있다. 중국이 미국을 대체하는 수입처로 브라질, 아르헨티나 등을 찾으며, 미국 내부에서는 중서부 농민층의 불만이 고조되고 있다. 이들은 트럼프 대통령의 핵심 지지층이기도 하다.

트럼프 대통령과 시 주석은 이달말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 만날 예정이다. 양국 정상은 관세와 각종 수출 규제 등을 포함한 무역 현안을 집중적으로 논의할 것으로 전망된다.