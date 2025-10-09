[헤럴드경제=나은정 기자] 최장 10일에 달했던 올 추석 황금연휴가 막바지에 다다르자 다음 장기 연휴에 관심이 쏠리고 있다.

당장 오는 12월에는 짧지만 달콤한 연휴가 찾아온다. 25일 크리스마스가 목요일이어서 하루 뒤인 26일(금요일)에 연차를 쓰면 주말까지 총 4일간의 연휴를 즐길 수 있다.

연말과 연초를 이어 휴가를 내는 것도 방법이다. 수요일인 12월 31일과 금요일인 내년 1월 2일에 연차를 사용하면 주말 포함 최대 5일간 휴식이 가능하다.

2026년 1월은 신정을 제외하면 별도의 공휴일이 없고, 3월에는 삼일절이 일요일이라 월요일에 대체공휴일로 쉴 수 있다. 따라서 다음 긴 연휴는 2월 설날이 될 전망이다.

내년 설 연휴는 2월 16일(월)부터 18일(수)까지 이어진다. 앞 주말을 포함하면 닷새 연휴이며, 목요일과 금요일에 연차를 더하면 최장 9일간의 장기 휴가도 가능하다.

또 내년 5월도 비교적 공휴일이 많다. 근로자의 날(5월 1일)이 금요일이고, 어린이날(5월 5일)이 화요일이어서 4일(월)에 연차를 쓰면 최장 5일을 쉴 수 있다. 부처님 오신 날(5월 24일)은 주말과 겹치지만, 25일(월)에 대체휴일이 적용돼 사흘간 연휴를 즐길 수 있다.

한편, 이번 추석처럼 최장 10일에 달하는 황금연휴는 2044년 추석에야 다시 찾아올 것으로 예상된다. 2044년 10월 7일 금요일 하루 연차 시 최장 9일의 연휴를 누릴 수 있다.