[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 정일우가 열애설에 휩싸였다. 사회관계망서비스(SNS)에 두 장의 사진을 올렸다가 돌연 삭제하면서다.

정일우는 9일 자신의 SNS에 한 식당에서 여유를 즐기는 모습이 담긴 사진을 게재했다. 해당 사진에서 정일우는 편안한 차림으로 휴대폰을 들고 누군가를 촬영하는 듯한 포즈를 취했고, 또 다른 사진에는 한 여성이 정일우와 같은 휴대폰 케이스를 한 채 상대방의 사진을 찍어주는 모습이 담겼다.

아울러 두 사진에는 ‘좋은 날’이라는 문구가 적혀있어 흡사 ‘럽스타그램’ 같은 분위기를 자아냈다.

정일우는 사진을 게재한 직후 곧바로 게시물을 삭제했으나, 짧은 시간 공개에도 불구하고 해당 게시물이 캡처돼 여러 온라인 커뮤니티로 확산되면서 열애설로 번졌다.

특히 해당 여성은 정일우가 모델로 활동 중인 브랜드의 모회사 CEO로, 지난해 냉동 김밥 등으로 무려 200억원의 매출을 기록해 ‘500만불 수출탑’을 수상한 것으로 알려지면서 화제를 모으고 있다.

이와 관련해 정일우 소속사 측은 “배우의 사생활이라 확인이 어렵다”고 입장을 밝혔다.

한편 정일우는 현재 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’에서 주연으로 활약하고 있다.