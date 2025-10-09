노동당 창건 80주년 앞두고 당창건사적관 참관 “전횡·직권 남용 일소해야”…간부들에 경고

[헤럴드경제=정목희 기자] 김정은 북한 국무위원장은 노동당 창건 80주년 기념일(10월 10일)을 앞둔 8일, ‘유일 영도체계’를 강조하며 이를 훼손하려는 행위를 색출해 제거하겠다고 경고했다.

조선중앙통신은 김 위원장이 평양 해방산거리에 있는 당창건사적관을 찾아 연설했다고 9일 보도했다.

김 위원장은 노동당이 “사회주의 운동 역사상 최장 집권 기록을 세운 근본 비결”은 “당 안에서 사상과 영도의 유일성을 확고히 보장하는 데 모든 것을 지향해온 것”이라고 주장했다.

그는 “우리 당은 전후 사상에서 주체를 확립하기 위한 투쟁과 ‘반종파투쟁’을 비롯한 여러 차례의 자체 정화 과정을 거치며 더욱 전투력 있는 영도적 정치조직으로 강화됐다”고 말했다.

‘반종파투쟁’은 김일성 주석이 1950년대 자신의 1인 지배체제 확립에 반대하던 각 계파를 숙청한 사건을 뜻한다. 남로당파, 연안파, 소련파, 갑산파가 차례로 제거되면서 김일성을 중심으로 한 노동당의 유일 지배체계가 확립됐다.

김 위원장은 이어 “당의 영도적 권위를 훼손하는 모든 요소와 행위를 제때 색출·제거하기 위한 공정을 선행시켜, 당내 엄격한 기강과 건전한 규율 풍토를 계속 확고히 다져야 한다”고 강조했다.

간부들을 향해서는 “무지·무능, 무책임, 보신주의, 형식주의, 요령주의와 함께 인민이 거부하고 사회주의에 피해를 주는 전횡·특세·직권 남용 등 모든 폐단을 일소해야 한다”며 태도 변화를 촉구했다.

그는 또 “제2의 건국 시대와 같은 전면적 발전기를 강력히 추동하는 데서 간부들은 무겁고 중대한 책무를 지닌다”며 “이상과 목표를 내다볼 때 우리는 지금보다 훨씬 더 빠른 속도로 변해야 한다. 10년 안에 모든 분야·부문·지역을 새롭게 변화시켜야 한다”고 주문했다.

이날 참관에는 박태성 내각 총리, 조용원·김덕훈·오수용·최동명 당 비서, 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 주창일 당 선전선동부장, 김재룡 당 규율조사부장, 리병철 당 중앙위 군수정책담당 총고문, 박정천 당 중앙군사위 부위원장, 조춘룡 당 군수공업부장, 최선희 외무상, 김여정 당 부부장, 김영철 전 통일전선부 고문, 리선권 당 10국장, 오일정 당 중앙위 부장 등이 수행했다.