장동혁 “위기 속 예능 출연, 진실 덮기 위한 선동·왜곡” 송언석 “행정망 복구율 20% 불과한데 방송 강행”

[헤럴드경제=정목희 기자] 국민의힘은 9일, 이재명 대통령이 K-푸드 홍보를 위해 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한 것을 두고 추석 연휴 마지막 날까지 공세를 이어갔다.

장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령은 초유의 디지털 대란 상황에서 적반하장으로 저와 당을 고발하고, 수습 책임을 공무원에게 떠넘긴 채 예능 카메라 앞에 섰다”며 “진실을 덮기 위해 위협과 협박을 가하고, 위기를 감추려 선동과 왜곡을 일삼는다”고 주장했다. 그러면서 “냉장고가 아니라 관세를 부탁한다”고 비꼬았다.

장 대표는 또 “이재명 정권은 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 때까지 관세 협상을 타결하겠다고 하면서도, 뒤로는 모든 책임을 미국에 떠넘기는 반미 선동을 하고 있다”고 비판했다. 이어 “다음 주부터 국정감사가 시작된다. 이재명 정권의 실정을 낱낱이 밝히고 무너진 국가 시스템을 바로 세우는 데 집중하겠다”고 강조했다.

송언석 원내대표도 “이 대통령이 예능에 나와 K-푸드 세계화를 자화자찬할 때, K-철강과 자동차 산업은 현실화된 관세 폭탄에 신음했다”고 지적했다.

그는 “이 대통령이 예능 프로그램을 촬영할 당시 전국 709개 행정 시스템이 마비됐고, 방송이 나갔을 때도 복구율은 20%에 불과했다”며 “현장 공무원이 숨지고, 방영 중단 요청이 쇄도했음에도 프로그램은 전국에 그대로 방영됐다”고 비난했다.

송 원내대표는 또 “물가·환율·집값·관세 그 무엇도 안정된 게 없고, 민생 시스템마저 붕괴될 수 있다는 불안이 확산하고 있다. 이것이 바로 이번 추석 민심”이라고 주장했다.

이어 “정부·여당도 정쟁보다 차가운 민생을 돌보라는 추석 민심을 경청했을 것”이라며 “독선과 아집을 버리고 협치에 나서야 한다. 본회의에는 여야 합의된 안건만 상정·의결할 것을 다시 한번 촉구한다”고 말했다.