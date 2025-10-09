소녀시대·뉴진스도 250곡에 포함…1위는 미시 엘리엇·비욘세 3위

[헤럴드경제=정목희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 노래 ‘봄날’이 미국 음악 매거진 롤링스톤이 선정한 ‘21세기 최고의 노래’ 명단에 이름을 올렸다.

롤링스톤은 8일(현지시간) 공식 홈페이지에 공개한 ‘21세기 최고의 노래 250선’(The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far)에서 방탄소년단의 ‘봄날’을 37위로 선정했다.

롤링스톤은 “‘봄날’은 21세기 가장 큰 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡”이라며 “상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 줬고, 이는 곧 방탄소년단의 세계적 도약으로 이어졌다”고 평가했다.

‘봄날’은 2017년 발매된 방탄소년단 정규 2집 리패키지 앨범 ‘유 네버 워크 얼론’(YOU NEVER WALK ALONE)의 타이틀곡으로, 음원 플랫폼 멜론에서 역대 최초로 누적 재생 수 10억 회를 돌파하며 큰 사랑을 받았다.

이번 명단에는 방탄소년단뿐 아니라 블랙핑크, 소녀시대, 뉴진스 등 K팝 걸그룹들의 노래도 포함됐다.

블랙핑크는 2018년 발표한 히트곡 ‘뚜두뚜두’(DDU-DU DDU-DU)로 142위에 올랐다. 롤링스톤은 “‘뚜두뚜두’는 2010년대 미국에서 K팝 열풍을 가장 잘 보여주는 곡”이라고 설명했다.

소녀시대는 2009년 발표한 ‘지’(Gee)로 170위를 차지했고, 뉴진스는 2022년 발매한 ‘하이프 보이’(Hype Boy)로 206위에 올랐다.

한편, 팝스타 브리트니 스피어스와 테일러 스위프트 등이 10위권 안에 이름을 올렸으며, 비욘세는 ‘크레이지 인 러브’(Crazy in Love)로 3위를 기록했다. 1위는 래퍼 미시 엘리엇의 ‘겟 유어 프리크 온’(Get Ur Freak On)이 차지했다.