KBS 조용필 공연, 시청률 15.7%로 연휴 1위 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 80년대 가요제·SBS ‘우리들의 발라드’ 호평 “주 시청층 고령화…기성세대엔 향수, 젊은 세대엔 신선함”

[헤럴드경제=정목희 기자] ‘가왕’(歌王) 조용필의 공연이 추석 연휴 안방을 장악하며 할머니부터 손녀까지 세대를 아우르는 화제를 모았다.

최근 방송가에서는 조용필 공연뿐 아니라 1980년대 콘셉트의 가요제 등 부모 세대의 향수를 자극하는 프로그램들이 연이어 선보이며 세대 통합형 콘텐츠로 자리잡고 있다. 이들 프로그램은 폭넓은 시청자층을 사로잡으며 ‘시청률 치트키’로 기능하고 있다.

닐슨코리아에 따르면 지난 6일 KBS에서 방영된 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’은 전국 기준 시청률 15.7%를 기록, 추석 당일 지상파·종편·케이블을 통틀어 1위를 차지했다. KBS는 이번 공연을 프리퀄, 본 공연, 비하인드 다큐멘터리까지 3부작으로 구성하고, 본 공연 특별판 재방송까지 집중 편성했다.

8일 방송된 콘서트 비하인드 다큐멘터리는 7.3%, 같은 날 이어진 특별판 재방송은 7.0%를 기록하며 높은 시청률을 보였다. 이번 공연은 지난달 6일 서울 고척스카이돔에서 열린 조용필 콘서트를 담은 것으로, KBS가 그의 단독 공연을 중계한 것은 1997년 ‘빅쇼’ 이후 28년 만이다.

150분간 게스트 없이 ‘창밖의 여자’, ‘단발머리’, ‘모나리자’, ‘돌아와요 부산항에’, ‘고추잠자리’, ‘꿈’, ‘바운스’ 등 히트곡 28곡을 열창한 무대에 시청자들은 열렬한 호응을 보냈다.

한경천 KBS 예능센터장은 “조용필의 노래는 모든 국민이 아는 노래다. 1997년 목소리와 2025년 목소리의 차이도 크지 않다”며 “선생님을 모시기 위해 10년 넘게 공을 들였고, 예능 PD로서 더 이상 여한이 없다”고 소감을 밝혔다.

또한 고령 시청자들을 고려한 세심한 편집도 눈길을 끌었다. KBS는 공연에 참석하지 못한 고령층도 안방에서 편히 관람할 수 있도록 곡목 소개 자막을 삽입하고, 글씨 크기와 폰트에도 신경을 기울였다.

MBC 대표 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 지난 7월부터 1980년대 향수를 자극하는 ‘80s MBC 서울가요제’ 기획으로 주목을 받았다. 참가자들이 80년대 노래를 직접 무대에서 선보이며, 유재석·김희애 등 진행자들이 복고풍 의상과 메이크업을 소화해 시청자들의 호평을 얻었다.

‘모나리자’(조용필), ‘널 그리며’(박남정), ‘그대와의 노래’(뚜라미) 등 출연자들이 선곡한 곡은 기성세대의 추억을 자극했다. 이 기획 이후 ‘놀면 뭐하니?’ 시청률은 3~4%대에서 5~6%대로 반등했다. 지난 4일 방송된 시상식 편은 전국 시청률 6.6%로 자체 최고치를 기록했다.

SBS는 지난달 23일부터 ‘우리들의 발라드’라는 새 음악 예능을 매주 화요일 선보이며 부모 세대의 추억의 발라드를 소재로 삼았다. 7일 방영된 3회는 전국 시청률 6.0%로 3주 연속 동시간대 1위를 차지했다.

이 프로그램은 평균 나이 18.2세인 참가자들이 과거 명곡을 자신만의 색깔로 재해석하는 오디션 형식이다. 참가자들은 임재범의 ‘너를 위해’, 김현식의 ‘비처럼 음악처럼’ 등을 선곡하며 개인적 사연을 곁들여 감동을 더했다.

MC 겸 심사위원 전현무는 “세대별로 듣는 음악이 달라 온 가족이 함께 볼 콘텐츠가 부족했는데, 이 프로그램은 세대가 함께 즐길 수 있다”고 말했다.

방송가가 중장년층 시청자를 겨냥한 프로그램을 앞다퉈 내놓는 이유는, 한국 사회가 이미 초고령화 시대로 진입한 데다 전통 매체인 TV 시청자층 역시 고령화되고 있기 때문이라는 분석이 나온다. 또 기성세대에게는 향수를, 젊은 세대에게는 새로운 경험을 선사하는 ‘옛 콘텐츠’의 힘도 주요 요인으로 꼽힌다.

한 방송 관계자는 “OTT와 달리 지상파는 익숙함을 선호하는 기성세대 영향을 크게 받는다”며 “옛날 감성의 콘텐츠는 중장년층에게는 향수, 젊은 층에게는 신선함으로 다가온다”고 설명했다.