[헤럴드경제 = 김상수 기자] “세계 2위”

한국인의 라면 사랑이 이 정도다. 작년동안 1인당 평균 79개 라면을 먹은 것으로 집계됐다. 세계 1위는 베트남이다.

9일 세계인스턴트라면협회에 따르면 한국의 지난해 라면 소비량은 41억개로 세계에서 8번째로 많았다. 우리나라 총인구는 5175만명으로, 1인당 라면 79.2개를 먹은 셈이다.

한국의 1인당 라면 소비는 2021년 73개에서 3년 만에 6개 증가했다.

한국의 라면 소비량은 지난 2021년 37억9000만개에서 2022년 39억5000만개, 2023년 40억4000만개로 꾸준히 증가했다. 지난해 소비량은 전년 대비 1.4% 증가했다. 코로나19로 라면 수요가 급증했던 지난 2020년(41억3000만개)보다는 적다.

베트남은 지난해 1인당 라면을 81개 소비해 1인당 소비량 세계 1위를 기록했다. 베트남 인구 1억명이 라면 81억4000만개(4위)를 소비했다. 한국은 지난 2020년까지 연간 1인당 라면 소비량 1위였으나 2021년부터는 베트남이 그 자리를 유지하고 있다.

베트남과 한국에 이어 1인당 라면 소비가 많은 국가는 태국(57개), 네팔(54개), 인도네시아(52개), 일본(47개), 말레이시아(47개), 대만(40개), 필리핀(39개), 중국(홍콩 포함·31개) 순이다.

유럽에는 1인당 소비량이 10개도 되지 않는 나라도 다수였다.

세계 라면 소비량은 1230억7000만개로 전년 대비 2.4% 늘어 역대 최대 수준을 기록했다.

세계 최대 라면 시장은 중국·홍콩으로 지난해 소비량은 438억개다. 이는 한국의 10.7배에 해당하는 수치다.

인도네시아가 143억7000만개로 2위이며, 지난 2023년 3위 시장으로 한 계단 올라선 인도는 83억2000만개로 베트남보다 2억개가량 많다.

그다음은 일본(59억개), 미국(51억5000만개), 필리핀(44억9000만개), 한국(41억개), 태국(40억8000만개), 나이지리아(30억개) 순이었다.

지난 1∼9월 우리나라의 라면 수출은 지난해 같은 기간보다 24.7% 늘어난 11억1600만달러(약 1조6000억원)를 기록했다.